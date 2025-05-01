Професійно непридатний: суд підтримав рішення НБУ щодо власника банку "Авангард"

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 29 квітня 2025 року підтвердив правомірність рішення Національного банку про невідповідність члена наглядової ради АТ "Банк Авангард" Макара Пасенюка кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що постанова Верховного Суду набрала законної сили, є остаточною та оскарженню не підлягає.

"НБУ переконливо довів у суді касаційної інстанції обґрунтованість та законність рішення про невідповідність члена наглядової ради АТ "Банк Авангард" Макара Пасенюка кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Висновки стосовно застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами під час застосування таких норм права", – коментують рішення суду в НБУ.

Там нагадали, що рішення стосовно Пасенюка обґрунтоване тим, що виплата йому змінної винагороди в значному розмірі була здійснена без дотримання вимог законодавства України, без належних на те підстав та без документального обґрунтування.

Це свідчило про наявність у Пасенюка конфлікту інтересів, оскільки його особистий інтерес щодо отримання винагороди суперечив його посадовим обов’язкам стосовно контролю за реалізацією політики винагороди в банку, вжиття заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у банку та сприяння їх врегулюванню.

ОНОВЛЕНО о 12.00

Як повідомили Delo.ua в пресслужбі банку "Авангард", акціонери фінустанови твердо переконані у обґрунтованості своєї позиції щодо неправомірності рішень НБУ, ухвалених у 2023 році та на початку 2024 року стосовно керівників та акціонерів банку. Позиція акціонерів послідовно підтверджувалася рішеннями судів декількох інстанцій, якими більшість рішень НБУ було скасовано та визнано неправомірними.

"Наразі 7 із 8 позовів, поданих акціонерами з метою оскарження дій та рішень НБУ, ще розглядаються судами. Ми сподіваємося на об’єктивний і неупереджений підхід з боку правосуддя. На стабільність та якість роботи банку та інших учасників банківської групи це судове рішення не впливає", - повідомили у пресслужбі.

Суть справи

Зауважимо, АТ "Банк Авангард" належить Макару Пасенюку та Костянтину Стеценку. До 2014 року третім співвласником цих організацій була Валерія Гонтарєва, колишня очільниця НБУ.

У квітні 2023 року НБУ провів позапланову інспекцію в "Авангарді".

З’ясувалося, що за підсумками 2022 року власники істотних часток у капіталі банку (по 45% Стеценко і Пасенюк) вирішили виплатити членам його наглядової ради 580 млн грн "винагороди". Проблема в тому, що майже всю цю суму отримали тільки два з шести членів ради – Стеценко і Пасенюк.

У цій ситуації НБУ визнав Стеценка та Пасенюка як членів наглядової ради "Авангарду" такими, що не відповідають "кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності". Хоча у 2023 році вони вийшли з наглядової ради банку, але вирішили оскаржувати це рішення регулятора.