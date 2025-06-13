Программист с зарплатой в $1000 сделал приложение, которое за несколько месяцев скачали более 3,5 млн раз — CEO Helsi Евгений Донец

Перед началом пандемии коронавируса Helsi наняла программиста с зарплатой около 1000 долларов. Через несколько месяцев он сделал приложение, которое скачали 3,7 миллиона раз. О том, как реализовали такую сверхэффективную идею за столь малый бюджет, рассказал в интервью для издания Delo . ua СЕО Helsi Евгений Донец.

Евгений Донец вспоминает, что нанять на проект программиста уровня "джуниора", то есть младшего IT-специалиста, предложил технический директор Helsi. По словам Донца, зарплата разработчика на тот момент составляла около $1000. Через 3-4 месяца проект был запущен в работу.

"Мы опубликовали его в Apple Store и Google Play. Начался ковид, вакцинация, и за год мы достигли 3,7 миллиона скачиваний. Это была очень своевременная инвестиция — около $10 тысяч. Рынок также положительно оценил этот шаг, ведь мы перешли с веб-портала, где сложно держать контакт с клиентами, к системе, которая позволила выстроить постоянную коммуникацию", — рассказал СЕО Helsi.

Донец отмечает, что такой успех является скорее очевидным шагом в развитии продукта, нежели продуманной инвестицией. Он добавляет, что даже если бы результат был нулевым, компания все равно должна была запустить приложение, но в итоге это решение принесло весомый результат.

"Мне нравятся инвестиции, где риски четко понятны и находятся на уровне допустимой погрешности бюджета. Сначала ты тестируешь и проверяешь, а уже потом запускаешь трафик и масштабируешь. Если бы не вышли тогда, Helsi мог бы не состояться. А первая запись к врачу в реальном времени стала настоящим геймджером", — подчеркивает он.

Евгений Донец объясняет, что у Helsi и сейчас есть проекты, возникшие внутри команды как инициатива. По его словам, они уже приносят несколько миллионов гривен ежемесячно.

Больше о секретах эффективного инвестирования в технологические проекты и истории успеха Helsi читайте в полной версии интервью с CEO компании Евгением Донцем для издания Delo.ua.