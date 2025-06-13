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Програміст із зарплатою в $1000 зробив застосунок, що за кілька місяців завантажили понад 3,5 млн разів — CEO Helsi Євген Донець

Helsi, застосунок, Євген Донець
Цей успіх в компанії визнали гарним везінням. Фото: Helsi

Перед початком пандемії коронавірусу Helsi найняла програміста з зарплатою близько 1000 доларів. За кілька місяців він зробив застосунок, який звантажили 3,7 мільйона разів. Про те, як реалізували таку надефективну ідею за такий малий бюджет, розповів в інтерв’ю для видання Delo.ua СЕО Helsi Євген Донець

Євген Донець згадує, що найняти на проект програміста рівня "джуніора", тобто молодшого IT-спеціаліста, запропонував технічний директор Helsi. За словами Донця, зарплата розробника на той момент становила близко $1000. Через 3-4 місяці проект запустили в роботу.  

"Ми опублікували його в Apple Store і Google Play. Почався ковід, вакцинація, і за рік ми досягли 3,7 мільйонів скачувань. Це була дуже вчасна інвестиція — близько $10 тисяч. Ринок також позитивно оцінив цей крок, адже ми перейшли з веб-порталу, де складно тримати контакт із клієнтами, до системи, яка дозволила вибудувати постійну комунікацію", — розповів СЕО Helsi.

Донець зазначає, що такий успіх є радше очивидним кроком у розвитку продукту, ніж продуманною інвестицією. Він додає, що навіть якби результат був нульовим, компанія все одно мала б запустити застосунок, але в підсумку це рішення  принесло результат.

"Мені подобаються інвестиції, де ризики чітко зрозумілі й перебувають на рівні допустимої похибки бюджету. Спершу ти тестуєш і перевіряєш, а вже потім запускаєш трафік і масштабуєш. Якби не вийшли тоді, Helsi міг би не відбутися. А перший запис до лікаря в реальному часі став справжнім геймченджером", — підкреслює він.

Євген Донець пояснює, що в Helsi і зараз є проєкти, які виникли всередині команди як ініціатива. За його словами, вони вже приносять кілька мільйонів гривень щомісяця.

Більше про секрети ефективного інвестування в технологічні проєкти та історію успіху Helsi читайте у повній версії інтерв’ю з CEO компанії Євгеном Донцем для видання Delo.ua.

Автор:
Алік Сахно