Британский табачный производитель Imperial Brands, известный брендами сигарет Winston и Davidoff, объявил о планах сократить до 4600 рабочих мест к 2030 году в рамках ужесточения контроля над расходами. Общее сокращение охватит от 16% до 18% персонала компании с учетом штата в 25 800 работников по состоянию на конец 2025 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

В компании уточнили, что названная цифра включает 2 100 должностей, которые уже находятся в процессе сокращения в соответствии с инициативами завершившегося в сентябре 2026 финансового года, а также еще от 2 100 до 2 500 рабочих мест, которые планируют ликвидировать до конца 2030 года. Увольнения охватят все регионы присутствия компании и учитывают уже анонсированное закрытие фабрик в Германии и на Тайване.

Причины реструктуризации и финансовые показатели компании

Генеральный директор Imperial Brands Лукас Паравичини пояснил, что сокращения направлены не только на повышение эффективности, но и являются частью более широкой программы трансформации, призванной сделать бизнес более ориентированным на данные, более быстрыми в внедрении инноваций и более гибкими изменениями потребительского спроса. По плану компании, реструктуризация позволит выйти на ежегодную экономию затрат в размере 320 миллионов фунтов стерлингов (422,2 миллиона долларов) к 2030 году.

На фоне роста затрат, снижения объемов продаж традиционных сигарет и высокой конкуренции производитель делает ставку на сокращение затрат, повышение цен и развитие альтернатив курению, в частности вейпов, хотя это направление до сих пор остается убыточным, несмотря на многолетние инвестиции.

Среди дополнительных вызовов в компании назвали существенное повышение акцизов на сигареты в Германии, которая является вторым по величине рынком, а также последствия конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, где атака на производственные мощности компании будет краткосрочно в первом полугодии текущего финансового года.

Несмотря на это, скорректированная операционная прибыль Imperial Brands за 2026 финансовый год составила 4,13 миллиарда фунтов стерлингов, что соответствует ожиданиям аналитиков, а прогноз на 2027 финансовый год согласуется со среднесрочными целями компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Imperial Brands остановил производство сигарет в Украине из-за обстрелов. Тогда в Киеве в результате российских атак потерпела табачная фабрика британского гиганта, после чего работу предприятия полностью остановили.