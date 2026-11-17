Британський тютюновий виробник Imperial Brands, відомий брендами сигарет Winston і Davidoff, оголосив про плани скоротити до 4 600 робочих місць до 2030 року в межах посилення контролю над витратами. Загальне скорочення охопить від 16% до 18% персоналу компанії з огляду на штат у 25 800 працівників станом на кінець 2025 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

У компанії уточнили, що названа цифра включає 2 100 посад, які вже перебувають у процесі скорочення відповідно до ініціатив 2026 фінансового року, що завершився у вересні, а також ще від 2 100 до 2 500 робочих місць, які планують ліквідувати до кінця 2030 року. Звільнення охоплять усі регіони присутності компанії та враховують уже анонсоване закриття фабрик у Німеччині та на Тайвані.

Причини реструктуризації та фінансові показники компанії

Генеральний директор Imperial Brands Лукас Паравічіні пояснив, що скорочення спрямовані не лише на підвищення ефективності, а й є частиною ширшої програми трансформації, покликаної зробити бізнес більш орієнтованим на дані, швидшим у впровадженні інновацій та гнучкішим до змін споживчого попиту. За планом компанії, реструктуризація дозволить вийти на щорічну економію витрат обсягом 320 мільйонів фунтів стерлінгів (422,2 мільйона доларів) до 2030 року.

На тлі зростання витрат, зниження обсягів продажу традиційних сигарет і високої конкуренції виробник робить ставку на скорочення витрат, підвищення цін та розвиток альтернатив курінню, зокрема вейпів, хоча цей напрям досі залишається збитковим попри багаторічні інвестиції.

Серед додаткових викликів у компанії назвали суттєве підвищення акцизів на сигарети в Німеччині, яка є її другим за величиною ринком, а також наслідки конфліктів на Близькому Сході та в Україні, де атака на виробничі потужності компанії матиме короткостроковий вплив у першому півріччі поточного фінансового року.

Попри це, скоригований операційний прибуток Imperial Brands за 2026 фінансовий рік становив 4,13 мільярда фунтів стерлінгів, що відповідає очікуванням аналітиків, а прогноз на 2027 фінансовий рік узгоджується із середньостроковими цілями компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Imperial Brands зупинив виробництво цигарок в Україні через обстріли. Тоді в Києві внаслідок російських атак зазнала ураження тютюнова фабрика британського гіганта, після чого роботу підприємства повністю зупинили.