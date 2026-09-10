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Один із найбільших виробників цигарок в Україні зупинив виробництво через обстріли

Imperial Brands
У Києві зупинилася тютюнова фабрика Imperial Brands після обстрілу

У Києві внаслідок російських обстрілів на цьому тижні зазнала ураження тютюнова фабрика британського гіганта Imperial Brands. Наразі виробництво повністю зупинено.

Як інформує Dilo, про це пише NV Бізнес з посиланням на пресслужбу компанії.

"Найважливіше, що всі наші співробітники залишилися неушкодженими", — зазначають у компанії.

Наразі виробництво повністю зупинено. В Imperial Brands підкреслюють, що точно оцінити масштаби руйнувань поки неможливо, тому терміни відновлення роботи підприємства наразі невідомі.

Про Imperial Brands

Imperial Brands — одна з найбільших тютюнових компаній світу, яка представлена у 120 країнах та має штат у 25 тисяч співробітників.

Київська тютюнова фабрика увійшла до складу Imperial Tobacco Group у 2002 році. За весь час роботи в Україні інвестиції компанії у вітчизняне виробництво перевищили 50 млн фунтів стерлінгів.

За даними аналітичної системи YouControl, сукупний виторг юридичних осіб компанії в Україні (ТОВ "Імперіал Брендс Юкрейн" та ТОВ "Імперіал Брендс Продакшн Україна") у першому півріччі 2026 року зріс на 20,1% — до 12,5 млрд грн.

Водночас сукупний чистий прибуток компанії за цей же період скоротився на 37,4% і склав 411,2 млн грн.

Нагадаємо, 7 вересня через атаку РФ виникла пожежа на тютюновій фабриці в місті Прилуки на Чернігівщині, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.

Автор:
Тетяна Бесараб

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