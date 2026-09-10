Один из крупнейших производителей сигарет в Украине остановил производство из-за обстрелов

В Киеве в результате российских обстрелов на этой неделе потерпела табачная фабрика британского гиганта Imperial Brands. В настоящее время производство полностью остановлено.

Как информирует Dilo, об этом пишет NV Бизнес со ссылкой на пресс-службу компании.

"Самое важное, что все наши сотрудники остались невредимыми", - отмечают в компании.

В настоящее время производство полностью остановлено. В Imperial Brands подчеркивают, что точно оценить масштабы разрушений пока невозможно, поэтому сроки возобновления работы предприятия пока неизвестны.

О Imperial Brands

Imperial Brands — одна из крупнейших табачных компаний мира, которая представлена в 120 странах и имеет штат 25 тысяч сотрудников.

Киевская табачная фабрика вошла в состав Imperial Tobacco Group в 2002 году. За все время работы в Украине инвестиции компании в отечественное производство превысили 50 млн. фунтов стерлингов.

По данным аналитической системы YouControl, совокупная выручка юридических лиц компании в Украине (ООО "Империал Брэндс Юкрейн" и ООО "Империал Брендс Продакшн Украина") в первом полугодии 2026 года выросла на 20,1% - до 12,5 млрд грн.

В то же время совокупная чистая прибыль компании за этот же период сократилась на 37,4% и составила 411,2 млн грн.

Напомним, 7 сентября из-за атаки РФ возник пожар на табачной фабрике в городе Прилуки на Черниговщине, входящей в международную корпорацию British American Tobacco.