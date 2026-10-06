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Промышленное производство Украины резко ухудшилось в августе

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Промышленное производство Украины резко ухудшилось в августе / Depositphotos

Украинская промышленность заметно ухудшила результаты к концу лета: в августе производство сократилось на 6,1% по сравнению с августом прошлого года. Поэтому по итогам января-августа промышленный выпуск оказался на 1% ниже прошлогоднего уровня.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Динамика в течение года была неравномерной. В январе индекс промышленной продукции составил лишь 91,9% к соответствующему периоду 2025 года, то есть падение достигало 8,1%.

В дальнейшем разрыв с прошлогодними показателями быстро сокращался: по итогам января-апреля индекс вырос до 99,6%, а в мае и июне – до 99,8%.

Фото 2 — Промышленное производство Украины резко ухудшилось в августе

В июле показатель составил 99,7%, однако августовский спад снова ухудшил накопленный результат. За восемь месяцев индекс снизился до 99%, что соответствует сокращению производства на 1% из года в год.

Таким образом, промышленность почти отыграла значительное падение начала года, однако слабый август прервал это восстановление.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе в производственном секторе ухудшились настроения бизнеса : доля предприятий, которые сокращали выпуск, возросла, а ожидания по производству на ближайшие месяцы стали слабее.

Автор:
Татьяна Гойденко

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