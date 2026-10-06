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Дата публікації

Промислове виробництво України різко погіршилося у серпні

спадщина
Промислове виробництво України різко погіршилося у серпні / Depositphotos

Українська промисловість помітно погіршила результати наприкінці літа: у серпні виробництво скоротилося на 6,1% порівняно з серпнем минулого року. Через це за підсумками січня–серпня промисловий випуск опинився на 1% нижче торішнього рівня.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Динаміка протягом року була нерівномірною. У січні індекс промислової продукції становив лише 91,9% до відповідного періоду 2025 року, тобто падіння сягало 8,1%.

Надалі розрив із торішніми показниками швидко скорочувався: за підсумками січня–квітня індекс зріс до 99,6%, а у травні та червні – до 99,8%.

Фото 2 — Промислове виробництво України різко погіршилося у серпні

У липні показник становив 99,7%, однак серпневий спад знову погіршив накопичений результат. За вісім місяців індекс знизився до 99%, що відповідає скороченню виробництва на 1% рік до року.

Таким чином, промисловість майже відіграла значне падіння початку року, однак слабкий серпень перервав це відновлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в серпні у виробничому секторі погіршилися настрої бізнесу: частка підприємств, які скорочували випуск, зросла, а очікування щодо виробництва на найближчі місяці стали слабшими.

Автор:
Тетяна Гойденко

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