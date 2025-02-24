Пятая часть – женщины: топ-3 области по количеству обращений в центры рекрутинга

С начала работы центров рекрутинга украинской армии к ним обратилось 42 366 граждан. Только за прошедшую неделю консультации получили 1064 человека.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Доля женщин среди кандидатов в Сил обороны выросла до 21%. Больше всего обращений от потенциальных кандидаток зафиксировано в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Среди всех специальностей наибольший интерес представляют должности операторов беспилотников, водителей и стрелков.

В Украине действует 48 центров рекрутинга, включая один онлайн-центр. Их специалисты предоставляют консультации и сопровождают потенциальных кандидатов в Сил обороны.

Центры расположены преимущественно в помещениях ЦНАП и работают исключительно в консультационном формате – вручение повесток или мобилизационные мероприятия там не проводятся.

Добавим, что вакансии в сферах БПЛА, водительской и стрелковой подготовки наиболее популярны среди тех, кто вступает в Сил обороны через центры рекрутинга украинской армии.