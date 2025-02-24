Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,14

EUR

43,51

--0,04

Наличный курс:

USD

41,80

41,80

EUR

43,95

43,78

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пятая часть – женщины: топ-3 области по количеству обращений в центры рекрутинга

Пятая часть – женщины: топ-3 области по количеству обращений в центры рекрутинга
Фото: Минобороны

С начала работы центров рекрутинга украинской армии к ним обратилось 42 366 граждан. Только за прошедшую неделю консультации получили 1064 человека.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Доля женщин среди кандидатов в Сил обороны выросла до 21%. Больше всего обращений от потенциальных кандидаток зафиксировано в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Фото 2 — Пятая часть – женщины: топ-3 области по количеству обращений в центры рекрутинга
Фото 3 — Пятая часть – женщины: топ-3 области по количеству обращений в центры рекрутинга
Фото 4 — Пятая часть – женщины: топ-3 области по количеству обращений в центры рекрутинга
Фото 5 — Пятая часть – женщины: топ-3 области по количеству обращений в центры рекрутинга

Среди всех специальностей наибольший интерес представляют должности операторов беспилотников, водителей и стрелков.

В Украине действует 48 центров рекрутинга, включая один онлайн-центр. Их специалисты предоставляют консультации и сопровождают потенциальных кандидатов в Сил обороны.

Центры расположены преимущественно в помещениях ЦНАП и работают исключительно в консультационном формате – вручение повесток или мобилизационные мероприятия там не проводятся.

Добавим, что вакансии в сферах БПЛА, водительской и стрелковой подготовки наиболее популярны среди тех, кто вступает в Сил обороны через центры рекрутинга украинской армии.

Автор:
Татьяна Гойденко