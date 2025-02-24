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Пятая часть – женщины: топ-3 области по количеству обращений в центры рекрутинга
С начала работы центров рекрутинга украинской армии к ним обратилось 42 366 граждан. Только за прошедшую неделю консультации получили 1064 человека.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Доля женщин среди кандидатов в Сил обороны выросла до 21%. Больше всего обращений от потенциальных кандидаток зафиксировано в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Среди всех специальностей наибольший интерес представляют должности операторов беспилотников, водителей и стрелков.
В Украине действует 48 центров рекрутинга, включая один онлайн-центр. Их специалисты предоставляют консультации и сопровождают потенциальных кандидатов в Сил обороны.
Центры расположены преимущественно в помещениях ЦНАП и работают исключительно в консультационном формате – вручение повесток или мобилизационные мероприятия там не проводятся.
Добавим, что вакансии в сферах БПЛА, водительской и стрелковой подготовки наиболее популярны среди тех, кто вступает в Сил обороны через центры рекрутинга украинской армии.