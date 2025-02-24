- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
П'ята частина – жінки: топ-3 області за кількістю звернень до центрів рекрутингу
З початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 42 366 громадян. Лише за минулий тиждень консультації отримали 1 064 особи.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
Частка жінок серед кандидатів до Сил оборони зросла до 21%. Найбільше звернень від потенційних кандидаток зафіксовано у Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.
Серед усіх спеціальностей найбільший інтерес викликають посади операторів безпілотників, водіїв та стрільців.
Наразі в Україні діє 48 центрів рекрутингу, включаючи один онлайн-центр. Їхні фахівці надають консультації та супроводжують потенційних кандидатів до Сил оборони.
Центри розташовані переважно у приміщеннях ЦНАПів і працюють виключно в консультаційному форматі – вручення повісток чи мобілізаційні заходи там не проводяться.
Додамо, що вакансії в сферах БПЛА, водійської та стрілецької підготовки є найпопулярнішими серед тих, хто вступає до Сил оборони через центри рекрутингу української армії.