Найпопулярніші напрямки в армійських рекрутингових центрах: які професії обирають

Вакансії в сферах БПЛА, водійської та стрілецької підготовки є найпопулярнішими серед тих, хто вступає до Сил оборони через центри рекрутингу української армії.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.

Найбільш затребувані напрямки в рекрутингових центрах

Станом на середину січня 2025 року, топ 7 груп спеціальностей виглядає так:

спеціальності, пов'язані з БПЛА – 16%;

водії – 16%;

стрілецькі спеціальності – 15%;

штабні посади – 9%;

артилерія – 6%;

бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі – 5%;

зв'язок та кібербезпека – 5%.

Зазначається, протягом останнього тижня до центрів рекрутингу української армії звернулися 1 282 особи.

В цілому, з моменту відкриття центрів, їх відвідали 35 337 осіб, з яких 7 800 вже стали кандидатами на службу у Збройних Силах України.

Переваги центрів рекрутингу

В Міноборони підкреслюють, що основною перевагою приєднання до оборони України через рекрутингові центри є можливість вибору спеціальності згідно з бажаннями та здібностями кандидата.

Крім того, майбутні захисники отримують розширений пакет пільг та соціальних гарантій, а державна підтримка поширюється також на родини військовослужбовців.

У рекрутингових центрах кваліфіковані фахівці надають всю необхідну інформацію про службу в армії та супроводжують кандидатів на всіх етапах оформлення документів.

Про рекрутингові центри в Україні

В Україні працює 47 рекрутингових центрів української армії. Найбільшу активність демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.

Всі консультації щодо військової служби надаються з дотриманням умов конфіденційності.

Нагадаємо, Рада прийняла в цілому законопроєкт про базову військову підготовку.

Згідно з документом, проходження базової військової підготовки та військовий облік для жінок є добровільними. Виняток становлять жінки з медичною або фармацевтичною спеціалізацією, які зобов’язані стати на військовий облік. Також законопроєкт передбачає, що юнаки, які досягли 18 років і перебувають за кордоном, можуть стати на військовий облік дистанційно.