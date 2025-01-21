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Самые популярные направления в армейских рекрутинговых центрах: какие профессии выбирают

Самые популярные направления в армейских рекрутинговых центрах: какие профессии выбирают
За последнюю неделю в центры рекрутинга украинской армии обратились 1 282 человека.

Вакансии в сферах БПЛА, водительской и стрелковой подготовки наиболее популярны среди тех, кто вступает в Сил обороны через центры рекрутинга украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Наиболее востребованы направления в рекрутинговых центрах

По состоянию на середину января 2025 года, топ 7 групп специальностей выглядит так:

  • специальности, связанные с БПЛА – 16%;
  • водители – 16%;
  • стрелковые специальности – 15%;
  • штабные должности – 9%;
  • артиллерия – 6%;
  • боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи – 5%;
  • связь и кибербезопасность – 5%.
Фото 2 — Самые популярные направления в армейских рекрутинговых центрах: какие профессии выбирают

Отмечается, в течение последней недели в центры рекрутинга украинской армии обратились 1 282 человека.

В целом, с момента открытия центров, их посетили 35337 человек, из которых 7800 уже стали кандидатами на службу в Вооруженных Силах Украины.

Фото 3 — Самые популярные направления в армейских рекрутинговых центрах: какие профессии выбирают

Преимущества центров рекрутинга

В Минобороны подчеркивают, что основным преимуществом присоединения к обороне Украины через рекрутинговые центры есть возможность выбора специальности согласно желаниям и способностям кандидата.

Кроме того, будущие защитники получают расширенный пакет льгот и социальных гарантий, а государственная поддержка также распространяется на семьи военнослужащих.

В рекрутинговых центрах квалифицированные специалисты предоставляют всю необходимую информацию о службе в армии и сопровождают кандидатов на всех этапах оформления документов.

О рекрутинговых центрах в Украине

В Украине работает 47 центров рекрутинга украинской армии. Наибольшую активность демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и Киева.

Центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в частности, в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.

Все консультации по военной службе предоставляются с соблюдением условий конфиденциальности.

Напомним, Рада приняла в целом законопроект о базовой военной подготовке.

Согласно документу, прохождение базовой военной подготовки и военный учет для женщин добровольны. Исключение составляют женщины с медицинской или фармацевтической специализацией, которые должны стать на военный учет. Также законопроект предусматривает, что юноши, достигшие 18 лет и находящиеся за границей, могут встать на военный учет дистанционно.  

Автор:
Ольга Опенько