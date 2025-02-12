Рада запретила арестовывать средства и имущество "Южмаша": что известно

Сегодня, 12 февраля, Верховная Рада приняла закон об отмене на период действия военного положения ареста средств госпредприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" и приостановлении взыскания с него задолженности перед государственными органами.

Законопроект №12271 "Об исполнительном производстве" относительно государственной поддержки и экономического восстановления ракетно-космической отрасли в условиях военного положения " во втором чтении поддержали 246 парламентариев.

До 1 января 2026 года останавливается совершение исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений (в том числе наложение ареста на имущество и средства), по которым должником является ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова", а взыскателем — государство, органы Пенсионного фонда Украины и др.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, это позволит не допустить сокращения объемов заказов на гражданскую ракетно-космическую продукцию, ускорить восстановление объемов его производства и запуск новых производственных площадок "Южмаша ". А также увеличит поступление средств в государственный бюджет от хозяйственной деятельности предприятия.

Запрет не касается взысканий по заработной плате, а также решений о возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью в результате уголовного преступления.

"Южмаш" - ведущее украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения, основанное в Днепре (тогда — Днепропетровск) более 80 лет назад — в 1944 году. Производит ракеты-носители, баллистические ракеты, ракетные двигатели, космические аппараты, шасси летательных аппаратов, тракторы, трамваи и троллейбусы.

При помощи ракет-носителей " Зенит-3SL " от "Южмаша", работающих на экологически чистых видах топлива, в космос отправляют коммерческие грузы в рамках международного проекта " Морской старт ".