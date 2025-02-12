Рада заборонила арештовувати кошти та майно "Південмашу": що відомо

Сьогодні, 12 лютого, Верховна Рада ухвалили закон про скасування на період дії воєнного стану арешту коштів держпідприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" та призупинення стягнення з нього заборгованості перед державними органами.

Законопроєкт №12271 "Про виконавче провадження" щодо державної підтримки та економічного відновлення ракетно-космічної галузі в умовах воєнного стану" у другому читанні підтримали 246 парламентарів.

До 1 січня 2026 року зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти), за якими боржником є ДП "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", а стягувачем – держава, органи Пенсійного фонду України та ін.

Як вказано у пояснювальній записці до законопроєкту, це дозволить не допустити скорочення обсягів замовлень на цивільну ракетнокосмічну продукцію, пришвидшити відновлення обсягів його виробництва та запуск нових виробничих майданчиків "Південмашу". А також збільшить надходження коштів до державного бюджету від господарської діяльності підприємства.

Заборона не стосується стягнень щодо заробітної плати, а також рішень про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок кримінального правопорушення.

"Південмаш" — провідне українське підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення, яке було засновано у Дніпрі (тоді – Дніпропетровськ) понад 80 років тому – у 1944 році. Виробляє ракети-носії, балістичні ракети, ракетні двигуни, космічні апарати, шассі літальних апаратів, трактори, трамваї та тролейбуси.

За допомогою ракет-носіїв "Зеніт-3SL" від "Південмашу", які працюють на екологічно чистих видах палива, у космос відправляють комерційні вантажі у рамках міжнародного проєкту "Морський старт".