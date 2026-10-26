РФ хочет вернуть НАТО к границам 1997 года: что потребует Путин на мирных переговорах

Россия может попытаться добиться пересмотра военного присутствия НАТО в Европе во время нового раунда переговоров по завершению войны против Украины. Кремль может настаивать на возвращении размещения сил альянса к уровню 1997 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Telegraph.

Каких уступок может потребовать Москва

Как пишет издание со ссылкой на дипломатические источники, Владимир Путин может использовать переговорный процесс для продвижения требований, касающихся не только Украины, но и общей архитектуры безопасности в Европе.

Возвращение к военным позициям НАТО по состоянию на 1997 год потенциально означало бы вывод сил альянса из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Последняя присоединилась к НАТО в 2023 году. Все эти государства имеют общую границу с Россией.

В то же время речь идет о возможных требованиях Кремля, о которых сообщают источники издания, а не об официально обнародованном перечне условий будущего соглашения.

Россия настаивает на участии Европы в переговорах

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о необходимости привлечения европейских государств к переговорам с участием России, Украины и США. По информации The Telegraph, такая позиция Москвы может быть связана с намерением поднять вопрос о расширении НАТО и его военном присутствии в регионе.

Ушаков не прогнозирует значительного прорыва по итогам предстоящей встречи, называя ее предыдущим шагом.

Украинские и европейские представители, со своей стороны, допускают обсуждение более широкого круга вопросов, в частности, будущей системы безопасности в Европе после завершения войны.

Позиция Европы остается неизменной

Европейские чиновники, которых цитирует издание, отмечают, что позиция западных стран по поводу требований Москвы не изменилась. Они не готовы к согласию на одностороннее сокращение военного присутствия НАТО.

Подобные вопросы уже обсуждались до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда западные страны согласились вести диалог относительно претензий безопасности Москвы, но отвергли требования о выводе войск и ядерного оружия с территорий государств, ранее входивших в СССР.

Следовательно, возможные требования Кремля могут вывести переговоры за пределы украинского урегулирования и поднять вопрос о предстоящей военной конфигурации Европы. В то же время, перспективы таких договоренностей остаются неопределенными.

О мирных переговорах

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России планируют провести в Абу-Даби (ОАЭ) в первой половине ноября. По его словам, Киев заинтересован в скорейшей организации встречи, однако ее проведение зависит от позиции Москвы, ранее сорвавшей запланированные на октябрь переговоры .

В Кремле заявили о намерении возобновить трехсторонний переговорный процесс после 4 ноября, когда в США завершатся выборы.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится на уступки по двум принципиальным вопросам. сокращение численности украинской армии и отказ от нейтрального статуса.