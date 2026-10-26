РФ хоче повернути НАТО до кордонів 1997 року: що вимагатиме Путін на мирних переговорах

Росія може спробувати домогтися перегляду військової присутності НАТО в Європі під час нового раунду переговорів щодо завершення війни проти України. Кремль може наполягати на поверненні розміщення сил альянсу до рівня 1997 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Telegraph.

Яких поступок може вимагати Москва

Як пише видання з посиланням на дипломатичні джерела, Володимир Путін може використати переговорний процес для просування вимог, що стосуються не лише України, а й загальної архітектури безпеки в Європі.

Повернення до військових позицій НАТО станом на 1997 рік потенційно означало б виведення сил альянсу з Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії. Остання приєдналася до НАТО у 2023 році. Усі ці держави мають спільний кордон із Росією.

Водночас наразі йдеться про ймовірні вимоги Кремля, про які повідомляють джерела видання, а не про офіційно оприлюднений перелік умов майбутньої угоди.

Росія наполягає на участі Європи в переговорах

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив про необхідність залучення європейських держав до переговорів за участю Росії, України та США. За інформацією The Telegraph, така позиція Москви може бути пов’язана з наміром порушити питання про розширення НАТО та його військову присутність у регіоні.

Ушаков водночас не прогнозує значного прориву за підсумками майбутньої зустрічі, називаючи її попереднім кроком.

Українські та європейські представники, зі свого боку, допускають обговорення ширшого кола питань, зокрема майбутньої системи безпеки в Європі після завершення війни.

Позиція Європи залишається незмінною

Європейські чиновники, яких цитує видання, наголошують, що позиція західних країн щодо вимог Москви не змінилася. Вони не готові погоджуватися на одностороннє скорочення військової присутності НАТО.

Подібні питання вже обговорювалися до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тоді західні країни погодилися вести діалог щодо безпекових претензій Москви, але відкинули вимоги про виведення військ і ядерної зброї з територій держав, які раніше входили до СРСР.

Отже, можливі вимоги Кремля можуть вивести переговори за межі українського врегулювання та порушити питання про майбутню військову конфігурацію Європи. Водночас перспективи таких домовленостей залишаються невизначеними.

Про мирні перговори

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що тристоронні переговори за участю України, США та Росії планують провести в Абу-Дабі (ОАЕ) у першій половині листопада. За його словами, Київ зацікавлений у якнайшвидшій організації зустрічі, проте її проведення залежить від позиції Москви, яка раніше зірвала заплановані на жовтень переговори.

У Кремлі заявили про намір відновити тристоронній переговорний процес після 4 листопада, коли у США завершаться вибори.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на поступки щодо двох принципових питань - скорочення чисельності української армії та відмови від нейтрального статусу.