Российский танкер, блокировавший корабли в Керченском проливе в 2018 году, выставляют на продажу

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) выставило на продажу российский нефтяной танкер Nika Spirit. Деньги от его реализации будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, уже избран организатор торгов по арестованному российскому нефтяному танкеру Nika Spirit.

Победителем стал ООО "Ю.БИЗ". Решение было принято 7 января по результатам заседания Конкурсной комиссии по реализации арестованных активов.

Как отметила Дума, следующим шагом избранный реализатор обеспечит проведение независимой оценки российского танкера. После завершения оценки актив будет выставлен на реализацию через электронную систему Прозорро.Продажи, что обеспечит максимальную прозрачность и конкурентность процесса реализации.

"Учитывая потребности оперативного наполнения государственного бюджета в условиях войны, АРМА решила сосредоточиться на реализации таких дорогостоящих активов. Подобные вопросы относительно целесообразности продажи, а не управления кораблями уже в правовом поле Аппарата СНБОУ. И чем больше государство получит таких решений суда, тем больше наполнится бюджет Украины", — подчеркнула Дума

Она добавила, что в отношении российского танкера Nika Spirit АРМА получило определение Днепровского районного суда г.Киева о его реализации.

Дума заметила, что пример реализации российского танкера – знаковый прецедент.

"Во-первых, АРМА выполняет определение суда, по прозрачным конкурентно состоятельным процедурам на Прозоро.Продажи. Во-вторых: АРМА обеспечена возможность изменения способа от управления на реализацию, что даст поступления в бюджет и средства врага будут работать против врага. И во- третье: АРМА реализует фактически санкционный актив, представителей государства-агрессора", – констатировала Дума.

Отметим, танкер Nika Spirit (ранее известный как Neyma) был задержан 24 июля 2019 года в порту Измаил. По данным международной информационной системы Equasis, судно под номером ИМО 8895528 было идентифицировано как используемое для блокирования кораблей Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Решением суда этот актив впоследствии был передан АРМА для управления. Само судно предназначено для перевозки нефтепродуктов.