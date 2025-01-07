Російський танкер, який блокував кораблі у Керченській протоці у 2018 році, виставляють на продаж

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на продаж російський нафтовий танкер Nika Spirit. Гроші від його реалізації будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, вже обрано організатора торгів щодо арештованого російського нафтового танкера Nika Spirit.

Переможцем став ТОВ "Ю.БІЗ". Рішення було прийнято 7 січня за результатами засідання Конкурсної комісії з реалізації арештованих активів.

Як наголосила Дума, наступним кроком обраний реалізатор забезпечить проведення незалежної оцінки російського танкера. Після завершення оцінки, актив буде виставлений на реалізацію через електронну систему Прозорро.Продажі, що забезпечить максимальну прозорість та конкурентність процесу реалізації.

"З огляду на потреби оперативного наповнення державного бюджету в умовах війни, АРМА вирішило зосередитись на реалізації таких дороговартісних активів. Подібні питання щодо доцільності саме продажу, а не управління кораблями вже в правовому полі Апарату РНБОУ. І чим більше держава отримає таких рішень суду, тим більше наповниться бюджет України", - підкреслила Дума

Вона додала, що наразі щодо російського танкера Nika Spirit АРМА отримало ухвалу Дніпровського районного суду м.Києва про його реалізацію.

Дума зауважила, що приклад реалізації російського танкера знаковий прецедент.

"По-перше, АРМА виконує ухвалу суду, за прозорими конкурентно спроможними процедурами на Прозоро.Продажі. По-друге: АРМА забезпечено можливість зміни способу від управління на реалізацію, що дасть надходження до бюджету і кошти ворога будуть працювати проти ворога. І по-третє: АРМА реалізує фактично санкційний актив, представників держави-агресора", - констатувала Дума.

Зауважимо, танкер Nika Spirit (раніше відомий як Neyma) був затриманий 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл. За даними міжнародної інформаційної системи Equasis, судно під номером ІМО 8895528 було ідентифіковано як таке, що використовувалось для блокування кораблів України у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Рішенням суду цей актив згодом був переданий АРМА для управління. Саме судно призначене для перевезення нафтопродуктів.