Россия не смогла воспользоваться высокими ценами на нефть из-за "санкций СБУ" – эксперт

нефть
Нефть остается основой валютных поступлений РФ / Depositphotos

Россия не смогла воспользоваться высокими ценами на нефть из-за постоянных ударов дронов СБУ, снизивших экспортные возможности врага. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт считает последние удары Службы новой фазой экономического давления на рф, где прилеты по глубинной инфраструктуре становятся системным инструментом войны.

"Речь идет о стирании понятия "глубокого тыла". Если раньше российская экономическая инфраструктура считалась относительно защищенной вне приграничных регионов, то теперь под ударом оказываются ключевые узлы энергетической логистики по всей территории страны. "Горит повсюду" - это уже не метафора, а характеристика ситуации в рф", - подчеркнул экс-нардеп.

"Ключевой эффектэкономический. Нефть остается основой валютных поступлений россии, а значит, и фундаментом финансирования войны. После ударов СБУ горят не просто резервуары, а будущие долларовые потоки в военный бюджет врага",пишет политолог.

Эксперт акцентирует, что с приходом нового руководителя Евгения Хмары Служба безопасности значительно нарастила количество и качество дальнобойных поражений. "Хмара смог дать новый импульс ударам по рф. Возросло и количество, и качество прилетов. Благодаря усилиям команды нового главы СБУ россия теряет ключевое преимуществовозможность спокойно монетизировать свои энергоресурсы",резюмирует политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что удары СБУ по нефтяным объектам рф продолжались весь апрель. В завершение месяца дроны Службы нанесли мощный удар по Перми в 1500 км от Украины, где расположена ключевая нефтеперекачивающая станция региона.