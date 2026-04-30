Росія не змогла скористатися з високих цін на нафту через "санкції СБУ" – експерт

Нафта залишається основою валютних надходжень РФ / Depositphotos

Росія не змогла скористатись високими цінами на нафту через постійні удари дронів СБУ, які знизили експортні можливості ворога. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко. 

Експерт вважає останні удари Служби новою фазою економічного тиску на рф, де прильоти по глибинній інфраструктурі стають системним інструментом війни.

"Йдеться про стирання поняття "глибокого тилу". Якщо раніше російська економічна інфраструктура вважалася відносно захищеною поза прикордонними регіонами, то тепер під ударом опиняються ключові вузли енергетичної логістики по всій території країни. "Горить всюди"  це вже не метафора, а характеристика ситуації в рф",  підкреслює екснардеп.

"Ключовий ефект  економічний. Нафта залишається основою валютних надходжень росії, а отже, і фундаментом фінансування війни. Після ударів СБУ горять не просто резервуари, а майбутні доларові потоки у військовий бюджет ворога",  пише політолог.

Експерт акцентує, що з приходом нового керівника Євгенія Хмари Служба безпеки значно наростила кількість і якість далекобійних уражень. "Хмара зміг дати новий імпульс ударам по рф. Зросла і кількість, і якість прильотів. Завдяки зусиллям команди нового очільника СБУ росія втрачає ключову перевагу  можливість спокійно монетизувати свої енергоресурси",  резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удари СБУ по нафтових об’єктах РФ тривали весь квітень. На завершення місяця дрони Служби завдали потужного удару по Пермі за 1500 км від України, де розташована ключова нафтоперекачувальна станція регіону.