Россия в очередной раз атаковала украинскую энергетику: серьезно повреждены электростанции ДТЭК

Под утро 25 декабря враг совершил очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования.

В ДТЭК отмечают, что с начала 2024 года это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

По его словам, как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.

В "Укрэнерго" сообщили, что в связи с масштабной ракетной атакой применяются меры ограничения потребления. Графики применения отключений в каждом регионе следует узнавать на сайте и официальных страницах конкретных облэнерго.

Последствия для энергетики

Как рассказали в Винницкой ОВА, в Винницкой области вследствие ночной атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры. Первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная сообщила, что по состоянию на утро благодаря слаженной работе энергетиков все потребители запитаны.

В Ивано-Франковской области в результате ракетного удара часть области также осталась без электроснабжения, над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

О повреждениях энергосистемы сообщили и в Днепропетровской ОГА.

"С утра российская армия массированно атакует Днепропетровщину. Пытается уничтожить энергосистему региона", — написал глава ОГА Сергей Лысак.

Согласно сообщению начальника Полтавской ОВА Филипа Пронина, в Полтавской области есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе. Специалисты уже работают над восстановлением.

Также под прицелом врага была критическая инфраструктура в Кировоградской области.