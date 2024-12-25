Росія вкотре атакувала українську енергетику: серйозно пошкоджені електростанції ДТЕК

Під ранок 25 грудня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

В ДТЕК зауважують, що з початку 2024 року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

За його словами, як тільки буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.

В "Укренерго" повідомили, що у зв’язку з масштабною ракетною атакою застосовуються заходи обмеження споживання. Графіки застосування відключень у кожному регіоні слід дізнаватися на сайті та офіційних сторінках конкретних обленерго. Пізніше стало відомо, що погодинні відключення електроенергії діятимуть до кінця доби.

Наслідки для енергетики

Як розповіли у Вінницькій ОВА, на Вінниччині внаслідок нічної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури. Перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна повідомила, що станом на ранок завдяки злагодженій роботі енергетиків всі споживачі заживлені.

На Івано-Франківщині внаслідок ракетного удару частина області також залишилась без електропостачання, над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Про пошкодження енергосистеми повідомили і у Дніпропетровській ОДА.

"Від ранку російська армія масовано атакує Дніпропетровщину. Намагається знищити енергосистему регіону", - написав голова ОДА Сергій Лисак.

Згідно з повідомленням начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, у Полтавській області є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. Фахівці вже працюють над відновленням.

Також під прицілом ворога була критична інфраструктура на Кіровоградщині.

Харків також сьогодні вранці пережив чергову масову ракетну атаку по обʼєктах енергетики, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ворог запустив по місту 12 ракет - всі вони були націлені по котельнях, по ТЕЦ, по обʼєктах електроенергетики.

Внаслідок обстрілу "Укренерго" ввело спеціальні графіки відключення світла у Харкові. Невдовзі графіки аварійних відключень мають зʼявитися на сайті обленерго. Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики - значна частина Харкова без опалення. На теперішній час постраждали чотири людини.

Також вранці Харків атакували кілька "шахедів" - постраждали приватні житлові будинки.

"Утім, нам вдалося забезпечити нормальну роботу міського електротранспорту. Всі наші профільні комунальні служби працюватимуть для того, аби утримати тепло та перезапустити систему опалення. Ми працюватимемо цілодобово для того, аби якнайшвидше відновити нормальне життя у місті", - заявив мер Харкова.

За його словами, зараз у місті відкриті усі пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним.