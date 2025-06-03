Рост экономики Украины замедлится до 2% в 2025 году: прогноз Организации экономического сотрудничества и развития

Экономический рост Украины, уже замедлившийся до 2,9% в прошлом году (с 5,3% годом ранее), в этом году продолжит тормозить до 2% и сохранит этот темп в 2026 году.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно прогнозу, общая активность в Украине продолжает восстанавливаться, но медленными темпами рост замедлится до 2% в 2025 году и останется на уровне 2% в 2026 году, если безопасность не будет восстановлена. Тем не менее рост будет поддерживать международная помощь, расходы на оборону и внутренний частный спрос.

В то же время, отчет отмечает, что дефицит рабочей силы будет продолжать сдерживать экономический рост, а уровень неопределенности остается чрезвычайно высоким из-за продолжающейся войны.

"Восстановление будет оставаться слабым к восстановлению безопасности... Ухудшение ситуации в условиях безопасности или уменьшение внешней поддержки создают риски для прогнозов. И наоборот, если безопасность удастся восстановить быстрее, реконструкция и восстановление ускорятся", – считают в ОЭСР.

Отмечается, что ввиду значительных потребностей в финансировании обороны и восстановления государственные доходы можно увеличить. Это возможно благодаря реформам налогового администрирования, которые улучшат соблюдение налогового законодательства, сократят льготы и сузят сферу действия упрощенного налогового режима. Также поддержка ветеранов и мигрантов в реинтеграции в экономику будет иметь ключевое значение для будущего экономического роста.

Согласно документу, дефицит бюджета составит около 20% ВВП в 2025 и 2026 годах. В этом году он будет профинансирован за счет внешней помощи, включая разработанный странами G7 механизм ERA за счет замороженных российских активов на сумму $50 млрд и Ukraine Facility от ЕС.

Ожидается, что инфляционное давление будет оставаться повышенным в ближайшей перспективе из-за ограниченных предложений, а также из-за того, что рост затрат на рабочую силу и более высокие цены на энергоносители для производителей переносятся на розничные цены.

Аналитики ОЭСР также ожидают роста среднегодовой инфляции в этом году до 13,2% с 6,5% в прошлом году и снижения до 7,1% в следующем году.

Напомним, по предварительным оценкам Организацией экономического сотрудничества и развития реальный ВВП Украины вырастет на 2,9% в 2024 году, замедлится до 2,5% в 2025-м и до 2,0% в 2026-м.