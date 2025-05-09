ВВП України зросте на 2,5% у 2025 році попри тиск війни: прогноз Організації економічного співробітництва та розвитку

За оцінками Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), реальний ВВП України зросте на 2,9% у 2024 році, уповільниться до 2,5% у 2025-му та до 2,0% у 2026-му.

Про це йшлося 7 травня під час обговорення у Київській школі економіки першого з 2007 року "Економічного огляду України 2025", підготовленого ОЕСР.

Очікується, що інфляція залишатиметься високою — 13,2% наступного року та 7,1% у 2026-му.

В ньому зазначено, що видатки на оборону на рівні 25% ВВП створюють серйозний тиск на публічні фінанси: дефіцит бюджету може досягти 20%, а державний борг — 116% ВВП у 2026 році.

У круглому столі взяли участь представники KSE Institute, ОЕСР, МВФ, Світового банку, Міжнародної організації праці, CASE Україна, Центру економічної стратегії, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Центру Разумкова, DiXi Group, а також Офісу бізнес-омбудсмена.

"Учасники підкреслили важливість фіскальної консолідації, як тільки дозволять умови. Цього можна досягти шляхом реформи державних фінансів, модернізації податкової системи та підвищення ефективності використання зовнішньої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначили, що економіка України має значний потенціал для зростання, реалізація якого залежить від якості інституцій та передбачуваності політики.

Оцінки ОЕСР у багатьох аспектах перегукуються з квітневим "Ukraine Macroeconomic Handbook" від KSE Institute. В обох документах йдеться про стабілізацію економіки, досягнуту завдяки адаптації до умов війни, урядовій політиці та підтримці міжнародних партнерів. Зазначається, що за умов покращення безпекової ситуації та проведення реформ економіка України має потенціал для прискореного зростання вже з 2026–2027 років.

Хоча економіка демонструє зростання другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни, темпи відновлення сповільнилися порівняно з 2023 роком, коли ВВП збільшився на 5,5%. Причинами уповільнення стали погіршення безпекової ситуації, відновлення дефіциту електроенергії та низькі врожаї. Однак економічне зростання підтримували високий внутрішній попит, м’яка фіскальна політика, адаптивність бізнесу та стабілізуюча роль Національного банку.