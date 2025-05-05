Україна зберігає макростабільність, але потребує $300 млрд інвестицій для післявоєнного відновлення - KSE

Згідно з оновленим звітом Ukraine Macroeconomic Handbook за квітень 2025 року, аналітики KSE відзначають стабільну макроекономічну ситуацію в Україні, яка стала можливою завдяки адаптивності економіки, виваженій політиці уряду та масштабній фінансовій підтримці з боку міжнародних партнерів.

Про це йдеться у дослідженні KSE.

Важливим чинником залишається й механізм довгострокового планування, що базується на чітких прогнозах і стратегії до 2030 року.

KSE очікує, що валовий внутрішній продукт України зростатиме на рівні приблизно 3% щороку, а після завершення війни — у 2026–2027 роках — темпи зростання пришвидшаться. Ключовим драйвером сталого післявоєнного відновлення визначено підвищення продуктивності завдяки інвестиціям, що мають бути суттєвими й довгостроковими.

Одним із критично важливих факторів збереження макроекономічної стабільності у 2025 році є рішення країн G7 надати Україні 50 мільярдів доларів США в рамках механізму ERA. Загалом у період 2025–2027 років Україна має отримати близько 92 мільярдів доларів зовнішнього фінансування у формі грантів і кредитів, з яких понад 58 мільярдів доларів — ще протягом поточного року.

Завдяки такій підтримці Україна зможе не лише покрити дефіцит бюджету, а й наростити золотовалютні резерви. Прогнозований обсяг зовнішніх позик у 2025–2027 роках перевищує 72 мільярди доларів і дозволить фінансувати значну частину державного дефіциту. Крім того, передбачається повернення іноземних інвесторів на внутрішній ринок державного боргу у 2026–2027 роках, а також можливість випуску Україною єврооблігацій уже у 2027 році або раніше.

Фіскальна стабілізація поступово посилюватиметься: дефіцит держбюджету має зменшитися з 16,0% ВВП у 2025 році до 10,2% у 2026 році та до 6,4% у 2027 році. Це стане можливим завдяки зростанню доходів, навіть попри очікуване скорочення грантової допомоги після 2025 року. Одночасно очікується, що видатки бюджету зменшаться приблизно на 15% після завершення війни за рахунок поступового зниження витрат на оборону та безпеку.

Позитивна динаміка зовнішнього фінансування сприятиме покращенню платіжного балансу. До 2027 року золотовалютні резерви України зростуть на 17 мільярдів доларів і становитимуть майже 60 мільярдів доларів — на рівні, еквівалентному приблизно 6,5 місяцям імпорту.

Фактори зниження інфляції

KSE також прогнозує зниження інфляції. Після піку на рівні близько 14% у другому кварталі 2025 року очікується її поступове уповільнення до 8,6% у четвертому кварталі та до 5% — цільового рівня НБУ — до кінця 2027 року.

Основними факторами сповільнення інфляції стануть зниження вартості електроенергії, сповільнення зростання заробітних плат і цін виробників, а також вплив жорсткої монетарної політики. Національний банк України зберігатиме жорсткий курс до моменту стабілізації інфляції нижче 10% — ймовірно, вже восени 2025 року.

Курс гривні у прогнозному періоді залишатиметься стабільним у межах 42–46 грн за долар, що стане можливим завдяки валютним інтервенціям, забезпеченим міжнародною допомогою.

Водночас у звіті KSE зазначається, що у разі продовження війни у 2026 році економічне відновлення буде суттєво ускладнене, бюджетні витрати — значно більшими, а збитки — глибшими.

Також у звіті наголошується на необхідності збереження фінансових резервів на 2026–2027 роки, оскільки значна частина допомоги очікується саме у 2025-му. Нарешті, серед нових ризиків — загострення торговельної війни між США та іншими країнами, а також можливе припинення преференційних торговельних заходів ЄС для України. Обидва фактори можуть істотно вплинути на зовнішню торгівлю та загальну економічну активність у країні.

Додамо, у Мінфіні вважають, що Українська економіка може розпочати поступовий процес зниження залежності від зовнішньої фінансової підтримки.