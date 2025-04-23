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Зростання ВВП України до 2% у цьому році: Світовий банк підтвердив свій прогноз
Світовий банк підтвердив, що очікує уповільнення зростання ВВП України до 2% цього року (з 2,9% у минулому), як і прогнозувалося в січні. Водночас, банк погіршив свій прогноз щодо прискорення ВВП наступного року, очікуючи тепер зростання на 5,2% замість раніше прогнозованих 7%.
Про це йдеться в оновленому макропрогнозі Світового банку для Європи та Центральної Азії.
Згідно з документом, очікується, що в Україні зростання сповільниться до 2% цього року, перш ніж відновиться до 5,2% у 2026 році, якщо припинять військові дії та розпочнеться реконструкція.
Світовий банк зазначає, що через триваючу війну зростання української економіки минулого року сповільнилося до 2,9% порівняно з 5,5% у 2023 році. Банк пояснює це зниження такими ключовими факторами, як зменшення зовнішнього попиту, дефіцит робочої сили та подальші збої в електропостачанні, спричинені війною.
Раніше Світовий банк в опублікованих у середині січня "Глобальних економічних перспективах" погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2% з 6,5% у червневому звіті, проте поліпшив його на 2026 рік до 7% з 5,1%.
Реальний ВВП показав зростання на 1,1% у першому кварталі 2025 року
В березні завдяки кращому доступу до електроенергії та поступовому відновленню попиту економічна ситуація дещо покращилася — зростання реального ВВП становило 1,3%. Натомість на початку року показники були нижчими: у січні — 1,2%, а у лютому — 0,7%, повідомляє пресслужба Інституту економічних досліджень.
Галузі з позитивною динамікою валової доданої вартості:
- Промисловість. Зростання на 2,5% у березні після 1,8% у лютому, викликане помірним зростанням внутрішнього попиту й експорту, попри російські атаки на Дніпро, Кривий Ріг та Харків.
- Торгівля. Зростання на 1,2% у березні після помірних 0,7% у лютому. Частка прямих продажів зростає, що зменшує обсяги оптової торгівлі.
Галузі, що переживали скорочення:
- Сільське господарство. Скорочення у березні приблизно на 3%, як і в лютому, відбулося через зниження виробництва продукції тваринництва та просування російських військ.
- Добувна промисловість. Падіння більш ніж на 3% через тимчасову окупацію вугільних шахт у Донецькій області та атаки на газовидобування.
- Енергетика. Зменшення майже на 5% через російські удари по енергетичній інфраструктурі.
- Транспорт. Падіння на 6% у березні, що близько до показника за лютий, через сповільнення залізничних вантажних перевезень після кібератак та припинення з початку року транзиту газу.