- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рост ВВП Украины до 2% в текущем году: Всемирный банк подтвердил свой прогноз
Всемирный банк подтвердил, что ожидает замедление роста ВВП Украины до 2% в этом году (с 2,9% в прошлом), как и прогнозировалось в январе.
Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Всемирного банка для Европы и Центральной Азии.
Согласно документу, ожидается, что в Украине рост замедлится до 2% в текущем году, прежде чем возобновится до 5,2% в 2026 году, если прекратят военные действия и начнется реконструкция.
Всемирный банк отмечает, что из-за продолжающейся войны рост украинской экономики в прошлом году замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году. Банк объясняет это снижение такими ключевыми факторами, как уменьшение внешнего спроса, дефицит рабочей силы и последующие сбои в электроснабжении, вызванные войной.
Ранее Всемирный банк в опубликованных в середине января "Глобальных экономических перспективах" ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2% с 6,5% в июньском отчете, однако улучшил его на 2026 год до 7% с 5,1%.
Реальный ВВП показал рост на 1,1% в первом квартале 2025 года
В марте, благодаря лучшему доступу к электроэнергии и постепенному восстановлению спроса , экономическая ситуация несколько улучшилась — рост реального ВВП составил 1,3%. В начале же года показатели были ниже: в январе — 1,2%, а в феврале — 0,7%, сообщает пресс-служба Института экономических исследований.
Отрасли с положительной динамикой валовой добавленной стоимости:
- Промышленность. Рост на 2,5% в марте после 1,8% в феврале вызван умеренным ростом внутреннего спроса и экспорта, несмотря на российские атаки на Днепр, Кривой Рог и Харьков.
- Торговля. Рост на 1,2% в марте после умеренных 0,7% в феврале. Доля прямых продаж растет, что уменьшает объем оптовой торговли.
Отрасли, переживавшие сокращение:
- Сельское хозяйство. Сокращение в марте примерно на 3%, как и в феврале, произошло из-за снижения производства продукции животноводства и продвижения российских войск.
- Добывающая промышленность. Падение более чем на 3% из-за временной оккупации угольных шахт в Донецкой области и атаки на газодобычу.
- Энергетика. Уменьшение почти на 5% из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.
- Транспорт. Падение на 6% в марте, что близко к показателю за февраль, из-за замедления железнодорожных грузовых перевозок после кибератак и прекращения с начала года транзита газа.