Рост ВВП Украины до 2% в текущем году: Всемирный банк подтвердил свой прогноз

Всемирный банк подтвердил, что ожидает замедление роста ВВП Украины до 2% в этом году (с 2,9% в прошлом), как и прогнозировалось в январе.

Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Всемирного банка для Европы и Центральной Азии.

Согласно документу, ожидается, что в Украине рост замедлится до 2% в текущем году, прежде чем возобновится до 5,2% в 2026 году, если прекратят военные действия и начнется реконструкция.

Всемирный банк отмечает, что из-за продолжающейся войны рост украинской экономики в прошлом году замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году. Банк объясняет это снижение такими ключевыми факторами, как уменьшение внешнего спроса, дефицит рабочей силы и последующие сбои в электроснабжении, вызванные войной.

Ранее Всемирный банк в опубликованных в середине января "Глобальных экономических перспективах" ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2% с 6,5% в июньском отчете, однако улучшил его на 2026 год до 7% с 5,1%.

Реальный ВВП показал рост на 1,1% в первом квартале 2025 года

В марте, благодаря лучшему доступу к электроэнергии и постепенному восстановлению спроса , экономическая ситуация несколько улучшилась — рост реального ВВП составил 1,3%. В начале же года показатели были ниже: в январе — 1,2%, а в феврале — 0,7%, сообщает пресс-служба Института экономических исследований.

Отрасли с положительной динамикой валовой добавленной стоимости:

Промышленность . Рост на 2,5% в марте после 1,8% в феврале вызван умеренным ростом внутреннего спроса и экспорта, несмотря на российские атаки на Днепр, Кривой Рог и Харьков.

. Рост на 2,5% в марте после 1,8% в феврале вызван умеренным ростом внутреннего спроса и экспорта, несмотря на российские атаки на Днепр, Кривой Рог и Харьков. Торговля. Рост на 1,2% в марте после умеренных 0,7% в феврале. Доля прямых продаж растет, что уменьшает объем оптовой торговли.

Отрасли, переживавшие сокращение: