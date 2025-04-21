Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,01

EUR

47,03

+0,02

Наличный курс:

USD

41,15

41,03

EUR

47,65

47,30

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Реальный ВВП показал рост на 1,1% в первом квартале 2025 года: данные Института экономических исследований

ввп
Экономическая ситуация несколько улучшилась / Depositphotos

В первом квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Института экономических исследований (ИЭИ).

Отмечается, что в марте благодаря лучшему доступу к электроэнергии и постепенному восстановлению спроса экономическая ситуация несколько улучшилась – рост реального ВВП составил 1,3%. В начале же года показатели были ниже: в январе — 1,2%, а в феврале — 0,7%.

Отрасли с положительной динамикой валовой добавленной стоимости:

  • Промышленность. Рост на 2,5% в марте после 1,8% в феврале вызван умеренным ростом внутреннего спроса и экспорта, несмотря на российские атаки на Днепр, Кривой Рог и Харьков.
  • Торговля. Рост на 1,2% в марте после умеренных 0,7% в феврале. Доля прямых продаж растет, что уменьшает объем оптовой торговли.

Отрасли, переживавшие сокращение:

  • Сельское хозяйство. Сокращение в марте примерно на 3%, как и в феврале, произошло из-за снижения производства продукции животноводства и продвижения российских войск.
  • Добывающая промышленность. Падение более чем на 3% из-за временной оккупации угольных шахт в Донецкой области и атаки на газодобычу.
  • Энергетика. Уменьшение почти на 5% из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.
  • Транспорт. Падение на 6% в марте, что близко к показателю за февраль, из-за замедления железнодорожных грузовых перевозок после кибератак и прекращения с начала года транзита газа.

Напомним, инфляция в Украине ожидаемо ускорилась, но ее рост постепенно замедляется. Уже летом, по прогнозам НБУ, инфляционное давление ослабнет благодаря новому урожаю, улучшению энергоснабжения и мерам монетарной политики.

Автор:
Татьяна Бессараб