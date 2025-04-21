Реальный ВВП показал рост на 1,1% в первом квартале 2025 года: данные Института экономических исследований

В первом квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Института экономических исследований (ИЭИ).

Отмечается, что в марте благодаря лучшему доступу к электроэнергии и постепенному восстановлению спроса экономическая ситуация несколько улучшилась – рост реального ВВП составил 1,3%. В начале же года показатели были ниже: в январе — 1,2%, а в феврале — 0,7%.

Отрасли с положительной динамикой валовой добавленной стоимости:

Промышленность . Рост на 2,5% в марте после 1,8% в феврале вызван умеренным ростом внутреннего спроса и экспорта, несмотря на российские атаки на Днепр, Кривой Рог и Харьков.

. Рост на 2,5% в марте после 1,8% в феврале вызван умеренным ростом внутреннего спроса и экспорта, несмотря на российские атаки на Днепр, Кривой Рог и Харьков. Торговля. Рост на 1,2% в марте после умеренных 0,7% в феврале. Доля прямых продаж растет, что уменьшает объем оптовой торговли.

Отрасли, переживавшие сокращение:

Сельское хозяйство . Сокращение в марте примерно на 3%, как и в феврале, произошло из-за снижения производства продукции животноводства и продвижения российских войск.

. Сокращение в марте примерно на 3%, как и в феврале, произошло из-за снижения производства продукции животноводства и продвижения российских войск. Добывающая промышленность . Падение более чем на 3% из-за временной оккупации угольных шахт в Донецкой области и атаки на газодобычу.

. Падение более чем на 3% из-за временной оккупации угольных шахт в Донецкой области и атаки на газодобычу. Энергетика . Уменьшение почти на 5% из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

. Уменьшение почти на 5% из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. Транспорт. Падение на 6% в марте, что близко к показателю за февраль, из-за замедления железнодорожных грузовых перевозок после кибератак и прекращения с начала года транзита газа.

Напомним, инфляция в Украине ожидаемо ускорилась, но ее рост постепенно замедляется. Уже летом, по прогнозам НБУ, инфляционное давление ослабнет благодаря новому урожаю, улучшению энергоснабжения и мерам монетарной политики.