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Реальний ВВП показав зростання на 1,1% у першому кварталі 2025 року: дані Інституту економічних досліджень

ввп
Економічна ситуація дещо покращилася / Depositphotos

В першому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 1,1% до відповідного періоду попереднього року. 

Про це повідомляє пресслужба Інституту економічних досліджень (ІЕД).

Зазначається, що в березні завдяки кращому доступу до електроенергії та поступовому відновленню попиту економічна ситуація дещо покращилася — зростання реального ВВП становило 1,3%. Натомість на початку року показники були нижчими: у січні — 1,2%, а у лютому — 0,7%. 

Галузі з позитивною динамікою валової доданої вартості:

  • Промисловість. Зростання на 2,5% у березні після 1,8% у лютому, викликане помірним зростанням внутрішнього попиту й експорту, попри російські атаки на Дніпро, Кривий Ріг та Харків.
  • Торгівля. Зростання на 1,2% у березні після помірних 0,7% у лютому. Частка прямих продажів зростає, що зменшує обсяги оптової торгівлі.

Галузі, що переживали скорочення:

  • Сільське господарство. Скорочення у березні приблизно на 3%, як і в лютому, відбулося через зниження виробництва продукції тваринництва та просування російських військ.
  • Добувна промисловість. Падіння більш ніж на 3% через тимчасову окупацію вугільних шахт у Донецькій області та атаки на газовидобування.
  • Енергетика. Зменшення майже на 5% через російські удари по енергетичній інфраструктурі.
  • Транспорт. Падіння на 6% у березні, що близько до показника за лютий, через сповільнення залізничних вантажних перевезень після кібератак та припинення з початку року транзиту газу.

Нагадаємо, інфляція в Україні очікувано пришвидшилася, але її зростання поступово сповільнюється. Вже влітку, за прогнозами НБУ, інфляційний тиск ослабне завдяки новому врожаю, поліпшенню енергопостачання та заходам монетарної політики.

Автор:
Тетяна Бесараб