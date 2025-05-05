Украина сохраняет макростабильность, но требует $300 млрд инвестиций для послевоенного восстановления — KSE

Согласно обновленному отчету Ukraine Macroeconomic Handbook за апрель 2025 года, аналитики KSE отмечают стабильную макроэкономическую ситуацию в Украине, которая стала возможной благодаря адаптивности экономики, взвешенной политике правительства и масштабной финансовой поддержке со стороны международных партнеров.

Об этом говорится в исследовании KSE.

Важным фактором остается и механизм долгосрочного планирования, основанный на четких прогнозах и стратегии до 2030 года.

KSE ожидает, что валовой внутренний продукт Украины будет расти примерно на 3% ежегодно, а после завершения войны — в 2026–2027 годах — темпы роста ускорятся. Ключевым драйвером устойчивого послевоенного восстановления является повышение производительности благодаря инвестициям, которые должны быть существенными и долгосрочными.

Одним из критически важных факторов сохранения макроэкономической стабильности в 2025 году является решение стран G7 предоставить Украине 50 миллиардов долларов США в рамках механизма ERA. Всего в период 2025-2027 годов Украина должна получить около 92 миллиардов долларов внешнего финансирования в форме грантов и кредитов, из которых более 58 миллиардов долларов еще в течение текущего года.

Благодаря такой поддержке, Украина сможет не только покрыть дефицит бюджета, но и нарастить золотовалютные резервы. Прогнозируемый объем внешних ссуд в 2025–2027 годах превышает 72 миллиарда долларов и позволит финансировать значительную часть государственного дефицита. Кроме того, предполагается возврат иностранных инвесторов на внутренний рынок государственного долга в 2026-2027 годах, а также возможность выпуска Украиной еврооблигаций уже в 2027 году или раньше.

Фискальная стабилизация будет постепенно усиливаться: дефицит госбюджета должен уменьшиться с 16,0% ВВП в 2025 году до 10,2% в 2026 году и до 6,4% в 2027 году. Это станет возможным благодаря росту доходов даже несмотря на ожидаемое сокращение грантовой помощи после 2025 года. Одновременно ожидается, что расходы бюджета снизятся примерно на 15% после завершения войны за счет постепенного снижения расходов на оборону и безопасность.

Положительная динамика внешнего финансирования будет способствовать улучшению платежного баланса. К 2027 году золотовалютные резервы Украины вырастут на 17 миллиардов долларов и составят около 60 миллиардов долларов — на уровне, эквивалентном примерно 6,5 месяцам импорта.

Факторы снижения инфляции

KSE также прогнозирует понижение инфляции. После пика на уровне около 14% во втором квартале 2025 года ожидается ее постепенное замедление до 8,6% в четвертом квартале и до 5% целевого уровня НБУ до конца 2027 года.

Основными факторами замедления инфляции станут понижение стоимости электроэнергии, замедление роста заработных плат и цен производителей, а также влияние жесткой монетарной политики. Национальный банк Украины будет сохранять жесткий курс к моменту стабилизации инфляции ниже 10% — вероятно уже осенью 2025 года.

Курс гривны в прогнозном периоде будет оставаться стабильным в пределах 42–46 грн за доллар, что станет возможным благодаря валютным интервенциям, обеспеченным международной помощью.

В то же время, в отчете KSE отмечается, что в случае продолжения войны в 2026 году экономическое восстановление будет существенно усложнено, бюджетные расходы — значительно больше, а убытки — глубже.

Также в отчете отмечается необходимость сохранения финансовых резервов на 2026-2027 годы, поскольку значительная часть помощи ожидается именно в 2025-м. Наконец, среди новых рисков обострение торговой войны между США и другими странами, а также возможное прекращение преференциальных торговых мер ЕС для Украины. Оба фактора могут оказать существенное влияние на внешнюю торговлю и общую экономическую активность в стране.

Добавим, в Минфине считают, что украинская экономика может начать постепенный процесс снижения зависимости от внешней. финансовой поддержки.