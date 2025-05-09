ВВП Украины вырастет на 2,5% в 2025 году, несмотря на давление войны: прогноз Организации экономического сотрудничества и развития

По оценкам Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), реальный ВВП Украины вырастет на 2,9% в 2024 году, замедлится до 2,5% в 2025-м и до 2,0% в 2026-м.

Об этом шла речь 7 мая во время обсуждения в Киевской школе экономики первого с 2007 года "Экономического обзора Украины 2025", подготовленного ОЭСР.

Ожидается, что инфляция будет оставаться высокой — 13,2% в следующем году и 7,1% в 2026 году.

В нем отмечено, что расходы на оборону на уровне 25% ВВП оказывают серьезное давление на публичные финансы: дефицит бюджета может достигнуть 20%, а государственный долг – 116% ВВП в 2026 году.

В круглом столе приняли участие представители KSE Institute, ОЭСР, МВФ, Всемирного банка, Международной организации труда, CASE Украина, Центра экономической стратегии, Института экономических исследований и политических консультаций, Центра Разумкова, DiXi Group, а также Офиса бизнес-омбудсмена.

"Участники подчеркнули важность фискальной консолидации, как только позволят условия. Это можно достичь путем реформы государственных финансов, модернизации налоговой системы и повышения эффективности использования внешней помощи", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что экономика Украины имеет значительный потенциал для роста, реализация которого зависит от качества институтов и предсказуемости политики.

Оценки ОЭСР во многих аспектах перекликаются с апрельским "Ukraine Macroeconomic Handbook" от KSE Institute. В обоих документах говорится о стабилизации экономики, достигнутой благодаря адаптации к условиям войны, правительственной политике и поддержке международных партнеров. Отмечается, что в условиях улучшения ситуации безопасности и проведения реформ экономика Украины имеет потенциал для ускоренного роста уже с 2026-2027 годов.

Хотя экономика демонстрирует рост второй год подряд в условиях полномасштабной войны, темпы восстановления замедлились по сравнению с 2023 годом, когда ВВП увеличилось на 5,5%. Причинами замедления стали ухудшение ситуации безопасности, восстановление дефицита электроэнергии и низкие урожаи. Однако экономический рост поддерживал высокий внутренний спрос, мягкая фискальная политика, адаптивность бизнеса и стабилизирующая роль Национального банка.