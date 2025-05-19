Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2%

Европейская комиссия пересмотрела в сторону снижения прогноза роста ВВП Украины: теперь в 2025 году ожидается только 2% вместо 2,8%, а в 2026-м — 4,7% вместо предыдущих 5,9%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на документ.

ЕК ухудшила оценку экономики Украины

Прогноз на 2025 год

Еврокомиссия прогнозирует замедление экономической активности Украины в 2025 году до 2,0% из-за продолжающейся войны, которая усиливает давление на производственные мощности и деловые настроения.

Ожидается снижение экспорта, отражая сокращение промышленного производства, особенно в энергоемких отраслях, пострадавших от высоких цен на энергоносители и закрытие угольного предприятия "Покровскуголь", ранее ключевого поставщика металлургической промышленности.

Кроме того, экспорт аграрной продукции может упасть из-за уменьшения запасов после неудачного урожая 2024 года, обусловленного неблагоприятными погодными условиями.

В то же время, по мнению экспертов ЕК, высокий импортный спрос на энергоносители, уголь и материалы, связанные с обороной и реконструкцией, будет поддерживать высокий уровень импорта, что приведет к отрицательному вкладу чистого экспорта в рост ВВП.

Согласно прогнозу, экспорт в 2025 году увеличится всего на 1,8%, тогда как в 2026 году – на 11,4%, тогда как соответственно рост импорта составит 5,5% и 6,0%.

Ожидается, что внутренний спрос остается устойчивым благодаря значительному росту инвестиций, обусловленному стабильными затратами на оборону и масштабными ремонтами и реконструкциями, прежде всего в энергетическом секторе.

Частное потребление продолжит играть ведущую роль в поддержке экономического роста, хотя темпы его увеличения замедлятся из-за высокой инфляции, что снижает покупательную способность домохозяйств.

Прогноз на 2026 год

По оценкам Еврокомиссии, к 2026 году рост реального ВВП Украины может ускориться до 4,7% при условии постепенного развертывания программ раннего восстановления.

Прогноз также предусматривает, что текущий счет платежного баланса будет оставаться значительно отрицательным из-за крупного торгового дефицита и снижения объема трансфертов (грантов), заменяемых кредитами. Дефицит внешней торговли товарами в этом году вырос до 16,2% ВВП (по сравнению с 15,9% в прошлом), а в следующем году должен снизиться до 14,8%. Общий дефицит платежного баланса в 2025 году ожидается на уровне 13,2% ВВП (против 8,1% в прошлом году), а в 2026 году — 11,5% ВВП.

Прогноз характеризуется очень высоким уровнем неопределенности, а риски склоняются в сторону ухудшения, отмечает ЕК.

Об украинской экономике

В результате масштабного перемещения населения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения рабочая сила в Украине сократилась, что повлекло за собой острый дефицит кадров и рост средней номинальной зарплаты на 23% в 2024 году. Хотя часть внутренне перемещенных лиц постепенно возвращается, дефицит рабочей силы будет оставаться значительным из-за медленной реинтеграции, длительного влияния войны и региональных и квалификационных разногласий. По прогнозу уровень безработицы снизится с 14,8% в 2024 году до 13,8% в 2025-м и 11,6% в 2026-м.

Что касается ценовой динамики, то инфляционное давление будет оставаться высоким, но будет постепенно ослабляться благодаря жесткой монетарной политике и сглаживанию снабженческих шоков. После спада до 6,5% в 2024 году средняя инфляция повысится до 12,6% в 2025 году, а затем замедлится до 7,7% в 2026 году.

Дефицит общегосударственного сектора сократился до 17,3% ВВП в 2024 году благодаря повышению акцизов на топливо и табак. В 2025-м будут дополнительно мобилизовать доходы из-за увеличения военного сбора (1,4% ВВП) и возврата банковского налога на прибыль (0,8% ВВП). В то же время, высокие затраты на оборону будут удерживать дефицит около 18,4% ВВП.

"К 2026 году сильнейший экономический рост будет способствовать дальнейшему улучшению сбора доходов, а постепенное смещение расходов по военным потребностям на восстановление и реконструкцию будет способствовать значительному сокращению дефицита — до 10,6% ВВП. По прогнозу, государственный долг достигнет пика 109,8% ВВП в 2025 году 2026 году, что будет подкреплено прогнозируемым уменьшением дефицита в этом году", – прогнозирует Еврокомиссия.

Напомним, по оценкам Организацией экономического сотрудничества и развития реальный ВВП Украины вырастет на 2,9% в 2024 году, замедлится до 2,5% в 2025-м и до 2,0% в 2026-м.