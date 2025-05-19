Єврокомісія знизила прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%

Європейська комісія переглянула в бік зниження прогноз зростання ВВП України: тепер у 2025 році очікується лише 2% замість 2,8%, а в 2026‑му — 4,7% замість попередніх 5,9%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на документ.

ЄК погіршила оцінку економіки України

Прогноз на 2025 рік

Єврокомісія прогнозує уповільнення економічної активності України в 2025 році до 2,0% через продовження війни, яка посилює тиск на виробничі потужності та ділові настрої.

Очікується зниження експорту, відображаючи скорочення промислового виробництва, особливо в енергоємних галузях, що постраждали від високих цін на енергоносії та закриття вугільного підприємства “Покровськвугілля”, раніше ключового постачальника металургійної промисловості.

Крім того, експорт аграрної продукції може впасти через зменшення запасів після невдалого врожаю 2024 року, обумовленого несприятливими погодними умовами.

Водночас, як вважають експерти ЄК, високий імпортний попит на енергоносії, вугілля та матеріали, пов’язані з обороною та реконструкцією, підтримуватиме високий рівень імпорту, що призведе до від’ємного внеску чистого експорту до зростання ВВП.

Відповідно до прогнозу, експорт у 2025 році збільшиться всього на 1,8%, тоді як 2026 року – на 11,4%, тоді як відповідно зростання імпорту складе 5,5% та 6,0%.

Очікується, що внутрішній попит залишатиметься стійким завдяки значному зростанню інвестицій, зумовленому стабільними витратами на оборону та масштабними ремонтами й реконструкціями, насамперед в енергетичному секторі.

Приватне споживання продовжить відігравати провідну роль у підтримці економічного зростання, хоча темпи його збільшення уповільняться через високу інфляцію, що знижує купівельну спроможність домогосподарств.

Прогноз на 2026 рік

За оцінками Єврокомісії, до 2026 року зростання реального ВВП України може прискоритися до 4,7%, за умови поступового розгортання програм раннього відновлення. Це зростання, як очікується, забезпечать інвестиції в реконструкцію, усунення логістичних перешкод в експорті та поліпшення ділової впевненості, що компенсує поступове скорочення оборонних витрат.

Прогноз також передбачає, що поточний рахунок платіжного балансу залишатиметься значно від’ємним через великий торговельний дефіцит і зниження обсягу трансфертів (грантів), які замінюються кредитами. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами цього року зріс до 16,2% ВВП (порівняно з 15,9% у попередньому), а наступного року має знизитися до 14,8%. Загальний дефіцит платіжного балансу в 2025 році очікується на рівні 13,2% ВВП (проти 8,1% торік), а в 2026-му — 11,5% ВВП.

Прогноз характеризується надзвичайно високим рівнем невизначеності, а ризики схиляються в бік погіршення, наголошує ЄК.

Про українську економіку

Внаслідок масштабного переміщення населення та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення робоча сила в Україні скоротилася, що спричинило гострий дефіцит кадрів і зростання середньої номінальної зарплати на 23% у 2024 році. Хоча частина внутрішньо переміщених осіб поступово повертається, дефіцит робочої сили залишатиметься значним через повільну реінтеграцію, тривалий вплив війни та регіональні й кваліфікаційні розбіжності. За прогнозом, рівень безробіття знизиться з 14,8% у 2024 році до 13,8% у 2025-му й 11,6% у 2026-му.

Що стосується цінової динаміки, то інфляційний тиск залишатиметься високим, але поступово послаблюватиметься завдяки жорсткій монетарній політиці та згладженню постачальницьких шоків. Після спаду до 6,5% у 2024 році середня інфляція підвищиться до 12,6% у 2025-му, а потім уповільниться до 7,7% у 2026 році.

Наголошується, що дефіцит загальнодержавного сектору скоротився до 17,3% ВВП у 2024 році завдяки підвищенню акцизів на пальне та тютюн. У 2025‑му додатково мобілізуватимуть доходи через збільшення військового збору (1,4% ВВП) і повернення банківського податку на прибуток (0,8% ВВП). Водночас високі витрати на оборону утримуватимуть дефіцит біля 18,4% ВВП.

"До 2026 року сильніше економічне зростання сприятиме подальшому поліпшенню збирання доходів, а поступове зміщення видатків з військових потреб на відновлення та реконструкцію сприятиме значному скороченню дефіциту – до 10,6% ВВП. За прогнозом, державний борг досягне піку 109,8% ВВП у 2025 році та зменшиться до 108,9% ВВП у 2026 році, що буде підкріплено прогнозованим зменшенням дефіциту в цьому році", – прогнозує Єврокомісія.

Нагадаємо, за оцінками Організацією економічного співробітництва та розвитку реальний ВВП України зросте на 2,9% у 2024 році, уповільниться до 2,5% у 2025-му та до 2,0% у 2026-му.