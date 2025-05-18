Україна може пропустити платіж за ВВП-варантами - Reuters

Цього тижня головний переговірник України з питань державного боргу Юрій Буца під час зустрічей з інвесторами в Лондоні заявив, що Київ не поспішатиме з реструктуризацією своїх зобов’язань за ВВП-варантами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Reuters.

За повідомленням агентства, три поінформовані джерела розповіли, що українська сторона фактично готує інвесторів до можливого дефолту за цим платежем, який має бути здійснений вже протягом найближчих тижнів.

У фокусі перемовин із кредиторами була майбутня виплата на суму понад 500 мільйонів доларів за так званими ВВП-варантами — спеціальними цінними паперами, прив’язаними до темпів зростання економіки, за якими Україна винна близько 3,2 мільярда доларів.

Попередні переговори про реструктуризацію цих зобов’язань із ключовою групою кредиторів провалилися минулого місяця. Під час розмов у Лондоні Буца дав зрозуміти, що український уряд не буде форсувати укладання нової угоди лише задля встигнути до дедлайну, а натомість сфокусується на досягненні оптимального рішення.

"Вони чітко дали зрозуміти, що діє мораторій, і немає перехресного дефолту щодо облігацій", — цитує одного з інвесторів агентство Reuters.

Також стало відомо, що окрема зустріч з основною групою власників ВВП-варантів не проводилася.

Українське управління з питань державного боргу у коментарі Reuters заявило, що продовжує активно взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами, збирає ринкові відгуки і шукає найкращі варіанти подальших дій щодо варантів у межах ширших зусиль для досягнення сталого рівня боргового навантаження.

За словами джерел, Буца підкреслив, що хоча пріоритетом залишається врегулювання ситуації з варрантами, українська сторона не виключає можливості пропустити платіж, якщо не буде досягнуто компромісу.

Ця позиція не стала несподіванкою для ринку. Протягом останніх тижнів уряд неодноразово сигналізував про можливість такого сценарію. У п’ятницю котирування українських євробондів були змішаними, тоді як ціна ВВП-варантів залишилась стабільною — попереднє зростання на тлі сподівань на прогрес у перемовинах у Стамбулі зійшло нанівець.

Нагадаємо, ВВП-варанти були емітовані у 2015 році після анексії Криму, у рамках тогочасної реструктуризації державного боргу. Ці інструменти дозволяли інвесторам отримувати додаткові виплати у разі зростання української економіки понад визначені показники. Водночас, складна структура варантів зробила їх непридатними для включення до масштабної реструктуризації держборгу у 2023 році, яка охопила понад 20 мільярдів доларів.

Українські чиновники зазначають, що теперішні макроекономічні показники — це радше відновлення після колапсу економіки на 30% у 2022 році, ніж ознака стабільного зростання. Проте навіть такий відхід від дна формально запускає механізм виплат за ВВП-варрантами.

Нагадаємо, в кінці квітня український уряд поки не зміг домовитися з власниками ВВП-варантів про реструктуризацію боргу.