Украина может пропустить платеж по ВВП-варантам - Reuters

На этой неделе главный переговорщик Украины по вопросам государственного долга Юрий Буца во время встреч с инвесторами в Лондоне заявил, что Киев не будет спешить с реструктуризацией своих обязательств по ВВП-варрантам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Reuters.

По сообщению агентства, три информированных источника рассказали, что украинская сторона фактически готовит инвесторов к возможному дефолту по этому платежу, который должен быть осуществлен уже в ближайшие недели.

В фокусе переговоров с кредиторами была предстоящая выплата на сумму более 500 миллионов долларов по так называемым ВВП-варантам — специальным ценным бумагам, привязанным к темпам роста экономики, по которым Украина должна около 3,2 миллиарда долларов.

Предыдущие переговоры о реструктуризации этих обязательств с ключевой группой кредиторов провалились в прошлом месяце. Во время разговоров в Лондоне Буца дал понять, что украинское правительство не будет форсировать заключение нового соглашения только для того, чтобы успеть в дедлайн, а сфокусируется на достижении оптимального решения.

"Они четко дали понять, что действует мораторий, и нет перекрестного дефолта по поводу облигаций", — цитирует одного из инвесторов агентство Reuters.

Также стало известно, что отдельная встреча с основной группой владельцев ВВП-варрантов не проводилась.

Украинское управление по вопросам государственного долга в комментарии Reuters заявило, что продолжает активно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, собирает рыночные отзывы и ищет лучшие варианты дальнейших действий по варрантам в рамках более широких усилий для достижения устойчивого уровня долговой нагрузки.

По словам источников, Буца подчеркнул, что хотя приоритетом остается урегулирование ситуации с варрантами, украинская сторона не исключает возможности пропустить платеж, если не будет достигнут компромисс.

Эта позиция не стала неожиданностью для рынка. В последние недели правительство неоднократно сигнализировало о возможности такого сценария. В пятницу котировки украинских евробондов были смешанными, в то время как цена ВВП-варрантов осталась стабильной — предыдущий рост на фоне надежд на прогресс в переговорах в Стамбуле сошел на нет.

Напомним, ВВП-варранты были эмитированы в 2015 году после аннексии Крыма, в рамках реструктуризации тогдашнего государственного долга. Эти инструменты позволяли инвесторам получать дополнительные выплаты при росте украинской экономики сверх определенных показателей. В то же время сложная структура варрантов сделала их непригодными для включения в масштабную реструктуризацию госдолга в 2023 году, которая охватила более 20 миллиардов долларов.

Украинские чиновники отмечают, что нынешние макроэкономические показатели — скорее восстановление после коллапса экономики на 30% в 2022 году, чем признак стабильного роста. Однако даже такой отход от дна формально запускает механизм выплат по ВВП-варрантам.

Напомним, в конце апреля украинское правительство пока не смогло договориться с собственниками ВВП-варрантов о реструктуризации долга.