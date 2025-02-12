С 2023 года количество импортеров нефтепродуктов в Украину сократилось в три раза

Падение спроса на топливо в начале года привело к сокращению количества импортеров нефтепродуктов. Наиболее ощутимым стало сокращение количества импортеров дизельного топлива. По состоянию на январь 2025 года его завозили только 132 компании против 242 импортеров год назад и 399 компаний в январе 2023-го.

Об этом свидетельствуют данные исследования Консалтинговой группы "А-95", пишет Enkorr.

В целом с начала года количество импортеров нефтепродуктов уменьшилось до 205 компаний, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Уточняется, что протесты польских фермеров на западной границе в первой половине 2024 существенно усложнили импорт дизельного топлива в Украину, что привело к сокращению количества импортеров.

С одной стороны это привело к стремительному падению автомобильных поставок польскими и балтийскими фирмами, а с другой — к уменьшению количества украинских импортеров. Часть рынка перестроила логистику и увеличила закупки горючего по железной дороге, но импорт вагонами — это бизнес не для всех.

Параллельно с сокращением общего количества импортеров нефтепродуктов наблюдается концентрация объемов крупных компаний. В январе 2025-го на первую десятку компаний приходилось 75%, тогда как год назад этот показатель составил всего 60%.

В течение 2025 года количество импортеров дизтоплива, вероятно, будет продолжать уменьшаться. Постепенное введение закона МЗНН будет способствовать отсеиванию компаний, которые не смогут обеспечить товарные запасы или их денежный эквивалент.

Добавим, что мировые цены на нефть продолжают падать, ситуация на глобальных рынках остается крайне нестабильной. Большие сети АЗС решили воздержаться от маркетинговой борьбы и щедрых скидок и дождаться момента, когда общемировые тренды на рынке станут более понятными. Так что цены на все виды горючего пока находятся на плато, хотя и есть определенные предпосылки для удешевления бензина и дизеля.