З 2023 року кількість імпортерів нафтопродуктів в Україну скоротилася втричі

Падіння попиту на паливо на початку року призвело до скорочення кількості імпортерів нафтопродуктів. Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива. Станом на січень 2025-го його завозили лише 132 компанії проти 242 імпортерів рік тому й 399 компаній у січні 2023-го.

Про це свідчать дані дослідження Консалтингової групи "А-95", пише Еnkorr.

Загалом з початку року кількість імпортерів нафтопродуктів зменшилася до 205 компаній, що на 15% менше порівняно з попереднім періодом.

Уточнюється, що протести польських фермерів на західному кордоні в першій половині 2024 року суттєво ускладнили імпорт дизельного палива в Україну, що призвело до скорочення кількості імпортерів.

З одного боку, це призвело до стрімкого падіння автомобільних постачань польськими й балтійськими фірмами, а з другого — до зменшення кількості українських імпортерів. Частина ринку перебудувала логістику й збільшила закупівлі пального залізницею, але імпорт вагонами — це бізнес не для всіх.

Інфографіка: Еnkorr

Паралельно зі скороченням загальної кількості імпортерів нафтопродуктів спостерігається концентрація обсягів навколо великих компаній. У січні 2025-го на першу десятку компаній припадало 75%, тоді як рік тому цей показник становив лише 60%.

Впродовж 2025 року кількість імпортерів дизпального, ймовірно, продовжуватиме зменшуватися. Поступове впровадження закону МЗНН сприятиме відсіюванню компаній, які не зможуть забезпечити товарні запаси або їх грошовий еквівалент.

Додамо, що світові ціни на нафту продовжують падати ситуація на глобальних ринках залишається вкрай нестабільною. Великі мережі АЗС вирішили утриматися від маркетингової боротьби та щедрих знижок та дочекатися моменту коли загальносвітові тренди на ринку стануть зрозумілішими. Тож ціни на всі види пального поки що знаходяться на плато, хоча і є певні передумови до здешевшання бензину та дизелю.