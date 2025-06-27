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"С использованием ИИ удалось снизить стоимость привлечения потенциального клиента в 14 раз", – Роман Кириллович

искусственный интеллект, маркетинг
Использование ИИ в маркетинге до сих пор не получило должной оценки, считает Роман Кириллович

Эксперт по осуществлению искусственного интеллекта в бизнес-процессы, фаундер платформы Alpi Роман Кириллович указывает, что экономический эффект использования ИИ в маркетинге до сих пор не получил должной оценки среди украинских бизнесменов, хотя он может предоставить решающее преимущество их проектам.

Об этом он рассказал в интервью Delo.ua "Какие бизнесы завтра "похоронит" искусственный интеллект".

"Маркетинг в целом у многих украинских компаний находится в крайне заброшенном состоянии. Даже потому, что хороший специалист стоит дорого, а их нужно много. ИИ позволяет экономить. Владелец бизнеса может сам делать эту работу или нанять ИИ-креатора, который может сам делать то, что раньше делали пятеро", — говорит он.

Благодаря этому можно высвободить деньги на дорогих, но эффективных специалистов.

Он привел пример из своей практики, когда перестройка с использованием ИИ-инструментов привела к снижению цены лида в 14 раз.

"Тогда мы применили не только ИИ, но его роль была крайне важной", – рассказал собеседник издания.

Об этом, а еще о том, как внедрять искусственный интеллект в работу отдела продаж, кого ИИ оставит без работы, а какие бизнесы не имеют перспектив в мире, где работает искусственный интеллект – читайте в интервью Delo.ua "Какие бизнесы завтра "похоронит" искусственный интеллект" .

Автор:
Денис Ялухин