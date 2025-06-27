"З використанням ШІ вдалося знизити вартість залучення потенційного клієнта в 14 разів", - Роман Кирилович

Експерт з провадження штучного інтелекту в бізнес-процеси, фаундер платформи Alpi Роман Кирилович вказує, що економічний ефект використання ШІ в маркетингу досі не отримав належної оцінки серед українськи бізнесменів, хоча він може надати вирішальної переваги їх проєктам.

Про це він розповів у інтерв'ю Delo.ua "Які бізнеси завтра "поховає" штучний інтелект".

"Маркетинг загалом у багатьох українських компаній перебуває у вкрай занедбаному стані. Навіть тому, що хороший фахівець коштує дорого, а їх потрібно багато. ШІ дозволяє заощаджувати. Власник бізнесу може або сам робити цю роботу або найняти ШІ-креатора, який може сам робити те, що раніше робили п'ятеро", - каже він.

Завдяки цьому можна вивільнити гроші на дорогих, але ефективних спеціалістів.

Він навів приклад зі своєї практики, коли перебудова з використанням ШІ-інструментів призвела зо зниження ціни ліда в 14 разів.

"Там ми застосували не лише ШІ, але його роль була вкрай важливою", - розповів співрозмовник видання.

Про це, а ще про те як впроваджувати штучний інтелект в роботу відділу продажів, кого ШІ залишить без роботи, а які бізнеси не мають перспектив у світі, де працює штучний інтелект – читайте в інтерв'ю Delo.ua "Які бізнеси завтра "поховає" штучний інтелект".