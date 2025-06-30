С застройщиков Львовщины взыскали более 174 млн грн: детали

Прокуратурой Львовщины инициировано принудительное взыскание более 174 млн. грн. долевого участия в развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры с заказчиков строительства 36 многоквартирных жилых домов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что по результатам судебного разбирательства уже постановлено 7 решений о взыскании более 33 млн. грн., еще более 7,7 млн. грн. застройщики добровольно уплатили после подачи в суд исков.

Кроме того, по решениям судов 8 должников погасили задолженность на общую сумму более 14 млн. грн.

Всего в местные бюджеты уже возвращено около 21 млн. грн.

Почему застройщики должны платить деньги

Напомним, что согласно изменениям, внесенным Законом Украины от 20.09.2019, с 1 января 2020 года обязанность заказчиков строительства по заключению договоров долевого участия отменена, однако оставлено требование об уплате средств на развитие инфраструктуры:

по заключенным до 01.01.2020 договорам — в соответствии с их условиями;

за строительством, начатым в 2020 году — в установленном порядке.

В связи с этим вопрос наполнения местных бюджетов средствами долевого участия долгое время оставался без внимания, чем и воспользовался ряд застройщиков.

Львов отсудил у застройщиков более 10 млн грн долга

Хозяйственный суд Львовской области обязал львовские строительные компании уплатить городскому совету Львова более 10 млн грн долга за паевой взнос, сообщил юридический департамент Львовского городского совета.

Речь идет о строительстве ЖК Safe Town на ул. Кульпарковской, 96 и ЖК Парус Premium на ул. Кульпарковской, 93, которые находятся фактически напротив. Строительство ведут ООО «Тибет» и ООО «Львовская инвестиционная компания», строящееся под брендом «Новый дом».

Как пишет zaxid.net, «Львовская инвестиционная компания» принадлежит депутату Львовского горсовета Назарию Бербеке и его бизнес-партнерам Тарасу Дидыку и Александру Потернаку, а ООО «Тибет» – другому депутату Львовского горсовета от «Европейской солидарности» Остапу Доскичу.

Другое дело касается ЖК «Парус Premium», заказчиками строительства которого являются ПАО «Львовский завод железобетонных изделий №1», ООО «Укртексколор» и ООО «Всеукраинский аукционный центр продаж активов и имущества банкротов».

Львовский завод железобетонных изделий №1» принадлежит Андрея Яринича и Тамары Гливцы. Она вместе с Иваном Жуком является основательницей компании «Укртексколор». Андрей Яринич вместе с Богданом Стефанюком. владеют Всеукраинским аукционным центром по продаже активов и имущества банкротов.

Напомним, прокуратура Николаевской области обязала застройщиков оплатить почти 24 млн грн долевого участия.