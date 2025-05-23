В Николаевской области с застройщиков взыскали почти 24 млн грн

Прокуратура Николаевской области обязала застройщиков оплатить почти 24 млн грн долевого участия.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что после отмены с 2020 года долга по долевому участию для новых объектов, застройщики, начавшие строительство ранее, пытались избежать уплаты.

"Они, в частности, отмечали в декларациях о готовности объектов к эксплуатации отсутствие обязательств или предоставляли городским советам материальные ценности – помещения, технику, квартиры – на выполнение инвестиционных договоров. Однако, согласно законодательству, с 2008 года долевое участие должно уплачиваться исключительно в денежной форме", — говорится в сообщении.

Прокуроры оспаривают подобные действия в судах. Всего за последние годы заявлено 14 исков почти на 24 млн грн. Из них 13 исков на сумму 20 млн грн уже удовлетворены, а в бюджеты поступило более 8 млн грн.

Так, в городе Николаеве прокуроры добились уплаты долевого участия от застройщиков жилых комплексов, офисного и торгового центров. В Южноукраинске суд признал ничтожным договор, заключенный на сумму в шесть раз меньше предусмотренной законом, и взыскал в бюджет 1,1 млн грн.

Кроме того, после признания одного из застройщиков неплатежеспособным окружная прокуратура инициировала арест его имущества и подала апелляционную жалобу на утвержденное мировое соглашение. В результате в бюджет перечислено 2,5 млн грн.

Какие застройщики в Николаеве не платят городу

В прокуратуре Николаевской области сообщили, что выявило уклонение со стороны ряда застройщиков уплаты средств долевого участия, идущих в бюджет города для развития инфраструктуры.

10 октября 2024 года Хозяйственный суд Николаевской области определился по делу об удержании задолженности по уплате долевого участия в размере 2,6 млн грн при строительстве многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по ул. 1-я Слободская, 30/1, 32 в Николаеве в ФЛП Юрия Борщика.

По улице 1-я Слободская, которая находится в центральной части Николаева, построили ЖК "Премьер Хаус". Квартиры здесь продаются по цене от 750$ за м. кв. Застройщик – компания "Парадиз", построившая ряд жилых комплексов в Николаеве и Киевской области, пишет издание «Антикоррупционное измерение».

Строительную компанию "Парадиз" зарегистрировали в 2006 году в Николаеве. С 2017 года ООО прошла перерегистрацию в Киеве. Уставный капитал застройщика составляет всего 35 тыс. грн. В настоящее время владельцем БК значит житель Макеевки Донецкой области Александр Тагинцев.

При этом за годы существования компания меняла учредителей неоднократно.

Например, еще в 2007 году в состав учредителей входил некий Александр Ким – возможно, отец нынешнего главы Николаевской ОВА Виталия Александровича Кима, который в государственную службу в частности развивал строительный бизнес.

В 2011 году учредителем компании "Парадиз" был Юрий Борщик, к кому и судилась прокуратура по взысканию задолженности по долевому участию.

Юрий Игоревич Борщик зарегистрировался как ФЛП в 2013 году в Киеве. Примечательно, что в 2022 году по ФЛП Борщик Ю.И. началось производство о банкротстве.

В тот же 20 октября прошлого года Хозяйственный суд Николаевской области вынес решение и по другому, но похожему делу – о задолженности по уплате долевого участия при строительстве жилого комплекса по ул. Адмиральская, 31б в Николаеве. В этот раз прокуратура выдвинула требования в размере 6,7 млн грн к ООО "Констракшн ЛТД". Хозяйственный суд удовлетворил требования частично, решив взыскать с частной компании 3,8 млн. грн. задолженности.

Речь идет о жилом комплексе бизнес-класса в центральной части города "Адмирал". Стоимость жилья здесь стартует от 2 млн грн за однокомнатную квартиру.

ООО "Констракшн ЛТД" было зарегистрировано в 1999 году в Николаеве. Пока бенефициарным владельцем компании является житель Николаева, крупный бизнесмен и политик Дмитрий Степанович Иванов.

Компания еще одного николаевского депутата не заплатила долевое участие при строительстве ЖК в самом центре города. Речь о николаевском ООО "Ирбис". Так, 9 октября 2024 года Хозяйственный суд Николаевской области полностью удовлетворил иск прокуратуры к компании по взысканию почти трех млн грн задолженности по долевому участию при строительстве жилых домов на Центральном проспекте, 172.

Компанию "Ирбис" зарегистрировали в 1998 году в Николаеве. Предприятие принадлежит трем лицам – Сергею Тараненко, Алле Тараненко и Сергей Кантор. Последний – неоднократный депутат Николаевского городского совета, который в 2020 году представлял запрещенную за пророссийскость партию "Наш край".