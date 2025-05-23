На Миколаївщині із забудовників стягнули майже 24 млн грн

Прокуратура Миколаївської області зобов’язала забудовників сплатити майже 24 млн грн пайової участі.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що після скасування з 2020 року обов’язку щодо пайової участі для нових об’єктів, забудовники, які розпочали будівництво раніше, намагалися уникнути сплати.

"Вони, зокрема, зазначали у деклараціях про готовність об’єктів до експлуатації відсутність зобов’язань, або надавали міським радам матеріальні цінності – приміщення, техніку, квартири – на виконання інвестиційних договорів. Проте, згідно із законодавством, з 2008 року пайова участь повинна сплачуватися виключно у грошовій формі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що прокурори оскаржують подібні дії в судах. Усього за останні роки заявлено 14 позовів на майже 24 млн грн. Із них 13 позовів на суму 20 млн грн вже задоволено, а до бюджетів надійшло понад 8 млн грн.

Так, у місті Миколаєві прокурори домоглися сплати пайової участі від забудовників житлових комплексів, офісного та торгового центрів. У Південноукраїнську суд визнав нікчемним договір, укладений на суму у шість разів меншу за передбачену законом, та стягнув до бюджету 1,1 млн грн.

Крім того, після визнання одного із забудовників неплатоспроможним, окружна прокуратура ініціювала арешт його майна та подала апеляційну скаргу на затверджену мирову угоду. У результаті до бюджету перераховано 2,5 млн грн.

Які забудовники в Миколаєві не сплачують місту пайову участь

У прокуратурі Миколаївської області повідомили, що виявилм ухилення з боку низки забудовників сплати коштів пайової участі, які йдуть до бюджету міста для розвитку інфраструктури.

10 жовтня 2024 року Господарський суд Миколаївської області визначився у справі щодо стягнення заборгованості по сплаті пайової участі у розмірі 2,6 млн грн при будівництві багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями по вул. 1-ша Слобідська, 30/1, 32 в Миколаєві до ФОП Юрія Борщика.

По вулиці 1-ша Слобідська, яка знаходиться в центральній частині Миколаєва, побудували ЖК "Прем’єр Хаус". Квартири тут продаються за ціною від 750 $ за м. кв. Забудовник – компанія "Парадіз", яка побудувала низку житлових комплексів у Миколаєві та Київській області, пише видання «Антикорупційний вимір».

Будівельну компанію "Парадіз" зареєстрували у 2006 році в Миколаєві. З 2017-го ТОВ пройшла перереєстрацію в Києві. Статутний капітал забудовника складає всього 35 тис. грн. Наразі власником БК значиться житель Макіївки Донецької області Олександр Тагінцев.

При цьому за роки існування компанія змінювала засновників неодноразово.

Наприклад, ще у 2007 році до складу засновників входив такий собі Олександр Кім – можливо, батько нинішнього очільника Миколаївської ОВА Віталія Олександровича Кіма, який до державної служби зокрема розвивав будівельний бізнес.

У 2011 році засновником компанії "Парадіз" був Юрій Борщик, до кого й позивалась прокуратура щодо стягнення заборгованості по пайовій участі.

Юрій Ігорович Борщик зареєструвався як ФОП у 2013 році в Києві. Примітно, що у 2022 році щодо ФОП Борщик Ю.І. розпочалось провадження про банкрутство.

Того ж 20 жовтня минулого року Господарський суд Миколаївської області виніс рішення й по іншій, але схожій справі – щодо заборгованості по сплаті пайової участі при будівництві житлового комплексу по вул. Адміральська, 31б у Миколаєві. Цього разу прокуратура висунула вимоги в розмірі 6,7 млн грн до ТОВ "Констракшн ЛТД". Господарський суд задовольнив вимоги частково, вирішивши стягнути з приватної компанії 3,8 млн грн заборгованості.

Мова про житловий комплекс бізнес-класу в центральній частині міста "Адмірал". Вартість житла тут стартує від двох млн грн за однокімнатну квартиру.

ТОВ "Констракшн ЛТД" зареєстрували у 1999 році в Миколаєві. Наразі бенефіціарним власником компанії є житель Миколаєва, великий бізнесмен і політик Дмитро Степанович Іванов.

Компанія ще одного миколаївського депутата не заплатила пайову участь при будівництві ЖК у самому центрі міста. Мова про миколаївське ТОВ "Ірбіс". Так, 9 жовтня 2024 року Господарський суд Миколаївської області повністю задовольнив позов прокуратури до компанії щодо стягнення майже трьох млн грн заборгованості по пайовій участі при будівництві житлових будинків на проспекті Центральному, 172.

Компанію "Ірбіс" зареєстрували у 1998 році в Миколаєві. Підприємство належить трьом особам – Сергію Тараненку, Аллі Тараненко та Сергію Кантору. Останній – неодноразовий депутат Миколаївської міської ради, який у 2020 році представляв заборонену наразі за проросійськість партію "Наш край".