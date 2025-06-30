Із забудовників Львівщини стягнули понад 174 млн грн: деталі

Прокуратурою Львівщини ініційовано примусове стягнення понад 174 млн грн пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури із замовників будівництва 36 багатоквартирних житлових будинків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за результатами судового розгляду вже постановлено 7 рішень про стягнення понад 33 млн грн, ще понад 7,7 млн грн забудовники добровільно сплатили після подання до суду позовів.

Крім того, за рішеннями судів 8 боржників погасили заборгованість на загальну суму понад 14 млн грн.

Загалом до місцевих бюджетів уже повернуто близько 21 млн грн.

Чому забудовники мають сплачувати кошти

Нагадаємо, що відповідно до змін, внесених Законом України від 20.09.2019, з 1 січня 2020 року обов’язок замовників будівництва щодо укладання договорів пайової участі скасовано, однак залишено вимогу щодо сплати коштів на розвиток інфраструктури:

за укладеними до 01.01.2020 договорами — відповідно до їх умов;

за будівництвом, розпочатим упродовж 2020 року — у встановленому порядку.

У зв’язку з цим питання наповнення місцевих бюджетів коштами пайової участі тривалий час залишалося поза увагою, чим і скористалася низка забудовників.

Львів відсудив у забудовників понад 10 млн грн боргу

Господарський суд Львівської області зобовʼязав львівські будівельні компанії сплатити міській раді Львова понад 10 млн грн боргу за пайовий внесок, повідомив юридичний департамент Львівської міської ради.

Йдеться про будівництво ЖК Safe Town на вул. Кульпарківській, 96 та ЖК «Парус Premium» на вул. Кульпарківській, 93, які розташовані фактично навпроти. Будівництво ведуть ТзОВ «Тібет» та ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія», що будує під брендом «Нова оселя».

Як пише zaxid.net, «Львівська інвестиційна компанія» належить депутату Львівської міськради Назарію Бербеці та його бізнес-партнерам Тарасу Дідику і Олександру Потернаку, а ТзОВ «Тібет» – іншому депутату Львівської міськради від «Європейської солідарності» Остапу Доскічу.

Інша справа стосується ЖК «Парус Premium», замовниками будівництва якого є ПАТ «Львівський завод залізобетонних виробів №1», ТОВ «Укртексколор» та ТОВ «Всеукраїнський аукціонний центр з продажу активів та майна банкрутів».

Львівський завод залізобетонних виробів №1» належить Андрію Яриничу і Тамарі Гливці. Вона ж разом із Іваном Жуком є засновницею компанії «Укртексколор». Натомість Андрій Яринич разом із Богданом Стефанюком володіють «Всеукраїнським аукціонним центром з продажу активів та майна банкрутів».

Нагадаємо, прокуратура Миколаївської області зобов’язала забудовників сплатити майже 24 млн грн пайової участі.