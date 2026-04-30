Счетная палата выявила нарушений с бюджетными средствами на 154 млрд грн в 2025 году

Счетная палата Украины по итогам 2025 года зафиксировала нарушения и недостатки в управлении бюджетными средствами более чем на 153,8 млрд грн. В то же время, реализация ее рекомендаций дала государству финансовый эффект в 51,5 млрд грн.

Счетная палата сообщает:

Наибольшая доля нарушений – 123,1 млрд грн – связана с ненадлежащим ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности. В частности, 77,5 млрд грн приходится на отчетность распорядителей бюджетных средств.

Еще 23,9 млрд грн составляют недостатки в управлении бюджетными средствами и государственным имуществом. Из них:

13,1 млрд грн – неэффективное управление средствами;

10,5 млрд грн – безрезультативное использование;

более 300 млн грн – неэкономное использование.

Нарушения в сфере администрирования доходов бюджета составили 4,8 млрд грн, еще 1,94 млрд грн – это нарушение бюджетного и другого законодательства.

В 2025 году Счетная палата провела 47 контрольных мероприятий, проверила 235 объектов и охватила аудитом более 8 трлн грн, из которых 7,4 трлн — государственный долг.

В то же время, по результатам реализации рекомендаций аудиторов финансовый эффект для государства составил 51,5 млрд грн. Из них:

33,6 млрд грн – возобновлены или учтены активы;

3,6 млрд грн – возвращены в бюджет средства;

14,3 млрд грн – сэкономленные или предупрежденные расходы.

Результаты аудитов также оказали влияние на государственную политику: материалы Счетной палаты были учтены в законах, постановлениях правительства и работе парламентских комитетов.

