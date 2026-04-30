Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

Лидеры украинскогобизнеса

Свободнаяэнергия 2.0

AI Лидеры

Четыре годабольшой войны

Україна на межіблекауту

ТопФинанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництвіє Сенс!

Галузеві лідери2025 року

Лідерибізнес-репутації

Двадцятьсталевих років

Топ налогоплательщиков2025

Історії успіхуз Ощадом

Лучшиеработодатели 2025

Свое&nbsp;дело

Инвестиции&nbsp;в образование

Обучение&nbsp;для жизни

Smart&nbsp;Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Счетная палата выявила нарушений с бюджетными средствами на 154 млрд грн в 2025 году

Счетная палата подвела итоги аудита госфинансов за 2025 год / Счетная палата

Счетная палата Украины по итогам 2025 года зафиксировала нарушения и недостатки в управлении бюджетными средствами более чем на 153,8 млрд грн. В то же время, реализация ее рекомендаций дала государству финансовый эффект в 51,5 млрд грн.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Счетная палата.

Наибольшая доля нарушений – 123,1 млрд грн – связана с ненадлежащим ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности. В частности, 77,5 млрд грн приходится на отчетность распорядителей бюджетных средств.

Еще 23,9 млрд грн составляют недостатки в управлении бюджетными средствами и государственным имуществом. Из них:

  • 13,1 млрд грн – неэффективное управление средствами;
  • 10,5 млрд грн – безрезультативное использование;
  • более 300 млн грн – неэкономное использование.

Нарушения в сфере администрирования доходов бюджета составили 4,8 млрд грн, еще 1,94 млрд грн – это нарушение бюджетного и другого законодательства.

В 2025 году Счетная палата провела 47 контрольных мероприятий, проверила 235 объектов и охватила аудитом более 8 трлн грн, из которых 7,4 трлн — государственный долг.

В то же время, по результатам реализации рекомендаций аудиторов финансовый эффект для государства составил 51,5 млрд грн. Из них:

  • 33,6 млрд грн – возобновлены или учтены активы;
  • 3,6 млрд грн – возвращены в бюджет средства;
  • 14,3 млрд грн – сэкономленные или предупрежденные расходы.

Результаты аудитов также оказали влияние на государственную политику: материалы Счетной палаты были учтены в законах, постановлениях правительства и работе парламентских комитетов.

Напомним, что ранее Счетная палата Украины сообщала о нарушении при закупках беспилотников на 77 млрд грн, что свидетельствует о системных проблемах в использовании бюджетных средств.

Автор:
Лариса Крупко