Рахункова палата виявила порушень із бюджетними коштами на 154 млрд грн у 2025 році

Рахункова палата
Рахункова палата підбила підсумки аудиту держфінансів за 2025 рік / Рахункова палата

Рахункова палата України за підсумками 2025 року зафіксувала порушення та недоліки в управлінні бюджетними коштами на понад 153,8 млрд грн. Водночас реалізація її рекомендацій дала державі фінансовий ефект у 51,5 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Рахункова палата.

Найбільша частка порушень — 123,1 млрд грн — пов’язана з неналежним веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності. Зокрема, 77,5 млрд грн припадає на звітність розпорядників бюджетних коштів.

Ще 23,9 млрд грн становлять недоліки в управлінні бюджетними коштами та державним майном. З них:

  • 13,1 млрд грн — неефективне управління коштами;
  • 10,5 млрд грн — нерезультативне використання;
  • понад 300 млн грн — неекономне використання.

Порушення у сфері адміністрування доходів бюджету склали 4,8 млрд грн, ще 1,94 млрд грн — це порушення бюджетного та іншого законодавства.

У 2025 році Рахункова палата провела 47 контрольних заходів, перевірила 235 об’єктів та охопила аудитом понад 8 трлн грн, з яких 7,4 трлн грн — державний борг.

Водночас за результатами реалізації рекомендацій аудиторів фінансовий ефект для держави становив 51,5 млрд грн. Із них:

  • 33,6 млрд грн — відновлені або враховані активи;
  • 3,6 млрд грн — повернуті до бюджету кошти;
  • 14,3 млрд грн — зекономлені або попереджені витрати.

Результати аудитів також вплинули на державну політику: матеріали Рахункової палати були враховані у законах, постановах уряду та роботі парламентських комітетів.

Нагадаємо, що раніше Рахункова палата України повідомляла про порушення під час закупівель безпілотників на 77 млрд грн, що свідчить про системні проблеми у використанні бюджетних коштів.

Автор:
Лариса Крупко