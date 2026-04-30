Рахункова палата виявила порушень із бюджетними коштами на 154 млрд грн у 2025 році
Рахункова палата України за підсумками 2025 року зафіксувала порушення та недоліки в управлінні бюджетними коштами на понад 153,8 млрд грн. Водночас реалізація її рекомендацій дала державі фінансовий ефект у 51,5 млрд грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Рахункова палата.
Найбільша частка порушень — 123,1 млрд грн — пов’язана з неналежним веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності. Зокрема, 77,5 млрд грн припадає на звітність розпорядників бюджетних коштів.
Ще 23,9 млрд грн становлять недоліки в управлінні бюджетними коштами та державним майном. З них:
- 13,1 млрд грн — неефективне управління коштами;
- 10,5 млрд грн — нерезультативне використання;
- понад 300 млн грн — неекономне використання.
Порушення у сфері адміністрування доходів бюджету склали 4,8 млрд грн, ще 1,94 млрд грн — це порушення бюджетного та іншого законодавства.
У 2025 році Рахункова палата провела 47 контрольних заходів, перевірила 235 об’єктів та охопила аудитом понад 8 трлн грн, з яких 7,4 трлн грн — державний борг.
Водночас за результатами реалізації рекомендацій аудиторів фінансовий ефект для держави становив 51,5 млрд грн. Із них:
- 33,6 млрд грн — відновлені або враховані активи;
- 3,6 млрд грн — повернуті до бюджету кошти;
- 14,3 млрд грн — зекономлені або попереджені витрати.
Результати аудитів також вплинули на державну політику: матеріали Рахункової палати були враховані у законах, постановах уряду та роботі парламентських комітетів.
