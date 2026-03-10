Рахункова палата виявила недоліки у закупівлях безпілотників на 77 млрд грн

Порушення та недоліки під час закупівель безпілотних систем для Збройних сил України сягнули понад 77 млрд грн. При цьому більш як половину державних контрактів уклали з порушенням вимог законодавства про публічні закупівлі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт Рахункової палати.

Документ ухвалили 6 березня за результатами аудиту закупівель безпілотників для потреб армії. Перевірка охопила 2024 рік, а з окремих питань — період до 30 червня 2025 року. Відповідальним за аудит був член Рахункової палати Геннадій Пліс.

Частина матеріалів звіту містить інформацію, що становить державну таємницю, тому його розгляд відбувся у закритому режимі.

Аудитори оцінювали відповідність процесів закупівлі безпілотних систем — від планування до укладання контрактів на їх виробництво і постачання — вимогам законодавства та умовам державних контрактів.

Перевірка виявила низку проблем, які завадили своєчасному забезпеченню війська безпілотниками. Зокрема, потреба Збройних сил у таких системах була профінансована не повною мірою.

Також аудит показав, що процеси визначення потреби у безпілотниках, планування та пріоритизації закупівель, а також оцінки спроможності виконавців виконувати державні контракти потребують додаткового нормативного врегулювання, особливо в умовах воєнного часу.

Крім того, більш як 50% державних контрактів укладали з порушенням вимог законодавства про закупівлі. Зафіксовано численні випадки підвищення вартості закупівель, порушення строків постачання та недотримання інших умов контрактів.

Серед інших проблем — відсутність заходів для мінімізації вартості закупівель і недопущення простроченої дебіторської заборгованості, а також ненарахування штрафних санкцій або неперерахування отриманих від них коштів до державного бюджету.

Частину виявлених порушень уже усунули. Зокрема Агенція оборонних закупівель перерахувала до держбюджету 152 млн грн штрафних санкцій за неналежне виконання державних контрактів. Ще 3,5 млн грн надійшло на рахунок агенції як оплата санкцій за несвоєчасне постачання безпілотних систем.

Під час аудиту також усунули дублювання функцій між окремими підрозділами та посилили внутрішній контроль.