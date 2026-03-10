Запланована подія 2

Счетная палата выявила нарушения в закупках беспилотников на 77 млрд грн

дроны-перехватчики, специализированные FPV для поражения воздушных целей
Закупки беспилотников на 77 млрд грн производились с нарушениями

Нарушения и недостатки при закупках беспилотных систем для Вооруженных сил Украины достигли более 77 млрд грн. При этом более половины государственных контрактов заключили с нарушением требований законодательства о публичных закупках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Документ был принят 6 марта по результатам аудита закупок беспилотников для нужд армии. Проверка охватила 2024 год, а по отдельным вопросам период до 30 июня 2025 года. Ответственным за аудит был член Счетной палаты Геннадий Плисс.

Часть материалов отчета содержит информацию, составляющую государственную тайну, поэтому его рассмотрение состоялось в закрытом режиме. 

Аудиторы оценивали соответствие процессов закупки беспилотных систем – от планирования до заключения контрактов на их производство и снабжение – требованиям законодательства и условиям государственных контрактов.

Проверка выявила ряд проблем, помешавших своевременному обеспечению войска беспилотниками. В частности, потребность вооруженных сил в таких системах была профинансирована не в полной мере.

Также аудит показал, что процессы определения потребности в беспилотниках, планирования и приоритизации закупок, а также оценки возможности исполнителей выполнять государственные контракты требуют дополнительного нормативного урегулирования, особенно в условиях военного времени.

Кроме того, более 50% государственных контрактов заключались с нарушением требований законодательства о закупках. Зафиксированы многочисленные случаи повышения стоимости закупок, нарушения сроков снабжения и несоблюдения других условий контрактов.

Среди других проблем — отсутствие мер по минимизации стоимости закупок и недопущению просроченной дебиторской задолженности, а также неначисление штрафных санкций или неперечисление полученных от них средств в государственный бюджет.

Часть выявленных нарушений уже была устранена. В частности, Агентство оборонных закупок перечислило в госбюджет 152 млн грн штрафных санкций за ненадлежащее выполнение государственных контрактов. Еще 3,5 млн грн поступило на счет агентства в качестве оплаты санкций за несвоевременную поставку беспилотных систем.

В ходе аудита также устранили дублирование функций между отдельными подразделениями и усилили внутренний контроль.

Автор:
Татьяна Гойденко