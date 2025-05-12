Семь международных компаний покинули российский рынок в апреле 2025 года: о ком идет речь

В апреле 2025 года еще семь мировых корпораций окончательно прекратили деятельность в России из-за продажи или ликвидации бизнеса. Среди них представители финансовой сферы, машиностроения, страхования, производства инструментов, фурнитуры и технологий безопасности: Caterpillar, Goldman Sachs, HDI Global SE, Metabowerke, YKK Group, IDEMIA и ITT Inc.

Об этом свидетельствуют данные исследования KSE Institute (Киевская школа экономики).

Кто вышел с рынка РФ в апреле

Отмечается, что в апреле Goldman Sachs, один из самых известных банков США, завершил процесс выхода, о котором объявил еще в марте 2022 года.

Российский рынок оставили японская YKK Group, крупнейший в мире производитель молний и фурнитуры, немецкий бренд электроинструментов Metabowerke, французская IDEMIA — поставщик решений в сфере безопасности, продающая частным компаниям и правительствам системы распознавания лица и другие продукты для биометрической идентификации, а также американская ITT Inc.

Конфискация, продажа и намерения выйти

В апреле две компании — Silgan Holdings и S tada — подверглись частичной конфискации активов в России. Их бизнес был передан во временное внешнее управление в соответствии с указом российского диктатора Владимира Путина — это еще один инструмент, которым Кремль оказывает давление на иностранный бизнес.

Также в апреле бельгийский девелопер Ghelamco согласовал продажу своего единственного актива в России, а пражская фармацевтическая компания Zentiva объявила о намерении выйти из рынков России и соседних стран региона, но официальные подробности пока не обнародованы.

По состоянию на начало мая, только 494 международных компании (12%) полностью покинули Россию. Около трети (32,8% или 1359 компаний) приостановили деятельность или заявили о намерении уйти. В то же время 2285 компаний (55,2%) до сих пор остаются на российском рынке. Среди них такие крупные корпорации, как Philip Morris, Japan Tobacco International, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Mars, Nestlé, Metro, Mondelez, Coca-Cola и другие. Их деятельность продолжает поддерживать экономику России.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения более 1300 международных компаний сократили или прекратили свою деятельность в РФ. Общие потери иностранного бизнеса в России превысили $170 млрд из-за списаний, экспроприаций, несправедливых судебных решений и налога за выход.