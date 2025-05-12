Сім міжнародних компаній залишили російський ринок у квітні 2025 року: про кого йдеться

У квітні 2025 року ще сім світових корпорацій остаточно припинили діяльність у Росії через продаж або ліквідацію бізнесу. Серед них — представники фінансової сфери, машинобудування, страхування, виробництва інструментів, фурнітури та безпекових технологій: Caterpillar, Goldman Sachs, HDI Global SE, Metabowerke, YKK Group, IDEMIA та ITT Inc.

Про це свідчать дані дослідження KSE Institute (Київська школа економіки).

Хто вийшов з ринку РФ у квітні

Зазначається, що у квітні Goldman Sachs, один із найвідоміших банків США, завершив процес виходу, про який оголосив ще у березні 2022 року. Також HDI Global SE — великий німецький страховик — повністю згорнув свою присутність. Caterpillar, виробник важкої техніки для будівництва та енергетики, передав свої російські активи новому власнику.

Російський ринок залишили японська YKK Group, найбільший у світі виробник блискавок і фурнітури, німецький бренд електроінструментів Metabowerke, французька IDEMIA — постачальник рішень у сфері безпеки, яка продає приватним компаніям і урядам системи розпізнавання обличчя та інші продукти для біометричної ідентифікації, а також американська ITT Inc., яка ініціювала процес ліквідації бізнесу в РФ.

Конфіскація, продаж, та наміри вийти

Водночас у квітні дві компанії — Silgan Holdings і Stada — зазнали часткової конфіскації активів у Росії. Їхній бізнес був переданий під тимчасове зовнішнє управління відповідно до указу російського диктатора Володимира Путіна — це ще один інструмент, яким Кремль чинить тиск на іноземний бізнес.

Також у квітні бельгійський девелопер Ghelamco погодив продаж свого єдиного активу в Росії, а празька фармацевтична компанія Zentiva оголосила про намір вийти з ринків Росії та сусідніх країн регіону, але офіційні подробиці поки що не оприлюднено.

Станом на початок травня, лише 494 міжнародні компанії (12%) повністю залишили Росію. Майже третина (32,8% або 1359 компаній) призупинили діяльність або заявили про намір піти. Водночас 2285 компаній (55,2%) досі залишаються на російському ринку. Серед них такі великі корпорації, як Philip Morris, Japan Tobacco International, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Mars, Nestlé, Metro, Mondelez, Coca-Cola та інші. Їхня діяльність продовжує підтримувати економіку Росії.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення понад 1300 міжнародних компаній скоротили або припинили свою діяльність у РФ. Загальні втрати іноземного бізнесу у Росії перевищили $170 млрд через списання, експропріації, несправедливі судові рішення та податок за вихід.